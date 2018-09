La scène punk à Poitiers (1976-2016)

Announcement

Cette vingt-et-unième journée d’étude, en partenariat avec La Fanzinothèque et Le Confort Moderne, s’inscrit dans le cadre du projet de recherche PIND, soutenu par le programme Intelligence des patrimoines du CESR, THALIM et l’ANR.

Argumentaire

La situation géographique de Poitiers est plutôt enviable : ville universitaire située sur l'axe Paris- Bordeaux, au centre d'un vaste territoire émaillé de petites villes assez proches les unes des autres. Elle rencontre pourtant les mêmes difficultés que ses voisines pour diffuser du punk : absence de lieux pour jouer, public restreint et disséminé, très peu de moyens de communication. C'est de ce constat qu'est née la newsletter Arsenal Sommaire Poitiers, qui a suivi le rock local et régional durant deux décennies (1987-2007). D'emblée conçu à échelle régionale, constitue rapidement un réseau de dépositaires (bars, disquaires, salles), fédérant des associations punk de toute la région, de Nantes à Bordeaux, de Bourges à La Rochelle et dans les campagnes. À partir de l'Arsenal, il est possible de suivre les différentes vagues musicales liées au punk : punk/new wave au début des années 1980 (Emergency, The Feast, Normale Vitale, Les Voyoux), cold-wave (Odessa et La Strada). La scène punk/hardcore explose au début des années 1990, avec un épisode straight-edge radical et des groupes punk/ hardcore (Seven Hate, Undolor, The Sense), noisy/pop (Liquid Team et Mmoob), des labels (Weird Records, On A Faim !-Label) et une salle de concert, Le Confort Moderne. Ouvert depuis 1985, le Confort Moderne fait passer entre 1993 et 1996 Biohazard, Suicidal Tendencies, Fugazi, No Means No, Cooper, Grotus, Neurosis, Satanic Surfers, Unsane ou Melt Banana. Sa cour accueille un disquaire indépendant (La Nuit Noire) et des locaux de répétition, autant de lieu d'échanges et de partages pour les musiciens de tous bords. Au cours des années 1990, le punk à roulettes laisse place à un hardcore plus brutal (Tröms, Mortalys, Abdomens, Oxyrius). Mais on peut encore compter sur Epileptic, Myra Lee, Loisirs pour les années 2000, et sur Undolor qui tourne toujours. Traces en forme d'inventaire, les contenus protéiformes de l'Arsenal constituent une matière de premier ordre pour interroger finement quarante ans d’histoire de la scène punk à Poitiers.

Entrée libre

Programme

14h-14h30 Ouverture par Virginie Lyobard Directrice de la Fanzinothèque

Luc Robene (U. de Bordeaux) et Solveig Serre (CNRS, CESR/CMBV) Présentation du projet PIND Punk is not dead, une histoire de la scène punk en France (1976-2016)

14h30-15h30 Medias alternatifs : fanzines et radios à Poitiers

David Puaud (EHESS) Ondes radiophoniques punk en terre poitevine

Marie Bourgoin (Fanzinothèque) Les fanzines punk de Poitiers

15h30-16h30 « Sortir du trou où on nous confine » : arsenal sommaire Poitiers avant et après 1988

Marie Bourgoin La première scène punk, du désert culturel à la Fédération, les associations locales et Confort Moderne

Denis Mellier (U. de Poitiers) Interroger l'Arsenal pistes méthodologiques pour les archives précaires

Joe Klou Un dernier bus pour Poitiers

16h45-18h Punk kulture David Puaud (modération)

Débat avec KAREL/KAZART PROD, MIRKO/UNDOLOR, ANTOINE/BUNKER PROD, BERTRAND/THE FEAST/ LES CADAVRES, ELIE ET LEO/ KULTURE PUNK, POY ET ALAIN/ZO PROD, JOHK, TOPSY TURVY'S et SKIVERS

18h. La Fanzinothèque Vernissage INCULTE FUTUR – Moolinex

20h. Le Confort Moderne – Entrepôt Vernissage Blanche Monnier – Avaf

21h. Le Confort Moderne – Restaurant Vernissage SAUVAGE INNOCENCE – Julia Faure

21h. Le Confort Moderne – Club (gratuit) Concert USE + NINA GARCIA/AUGUSTIN BETTE+ NOIR BOY GEORGE

ET AUSSI, À LA FANZINOTHÈQUE Exposition de fanzines poitevins et de l'ARSENAL

Présentation des fanzines punks 76-80 de la Fanzinothèque Radio Pulsar : studio mobile en continu, enregistrements et interviews

Comité d'organisation