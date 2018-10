Announcement

Argumentaire

Il y a 500 ans, à l’automne 1518, un an après la publication de ses 95 thèses, la pensée de Luther pénètre pour la première fois en France, sous la forme d’un recueil de textes récemment publié à Bâle. Les oeuvres du Réformateur commencent ainsi par être importées dans le royaume ; elles circulent et y sont lues ; elles seront bientôt réimprimées et traduites, mais aussi contestées,condamnées et parfois détruites. Entre 1518 et la fin du règne de François Ier, s’ouvre une période intense d’explorations et de questionnements. Certains événements contribuent à médiatiser la figure de Luther et à crisper les positions : sa condamnation par la Sorbonne et le Parlement de Paris (1521), l’affaire des placards (1534), l’apparition de Calvin, la création de l’Index des livres interdits (1544). L'ambition de ces journées d'étude est d'explorer les premiers temps de la réception de la Réforme en France, et d'apporter quelques éclairages complémentaires sur la réception du luthéranisme en Europe et dans le monde. Une attention particulière sera accordée aux problématiques de l'histoire du livre. Une exposition - "Maudits livres luthériens" - sera inaugurée dans le cadre de cette rencontre.

Programme

Lundi 12 novembre

Institut protestant de théologie (83 Bd Arago, 75014 Paris, Métro Denfert-Rochereau)

Les débuts du luthéranisme en Europe et dans le monde

14h30 : Ouverture, par Isabelle Sabatier, présidente de la SHPF

14h40 : Imprimeurs-libraires aux origines de la Réforme en Italie. Andrea De Pasquale (Bibliothèque nationale centrale, Rome)

(Bibliothèque nationale centrale, Rome) 15h10 : Humanisme monacal, piété, Réformation : les débuts de la « librairie » luthérienne en Europe danubienne. István Monok (Académie des sciences de Hongrie)

(Académie des sciences de Hongrie) 15h40 : Discussion et pause

16h10 : Infectés et suspects : les livres luthériens de Jacques II d’Angleterre Maria-Luisa Lopez-Vidriero (Bibliothèque royale, Madrid)

(Bibliothèque royale, Madrid) 16h40 : La « France Antarctique » et la « Confession de la Guanabara » : guerre de religion et bataille des mots en Amérique du Sud (1555-1560). Marisa Midori Deaecto (Université de Sao Paulo)

Mardi 13 novembre

Bibliothèque Mazarine (23 quai de Conti, 75006 Paris)

La réception de Luther en France

10h00 : Accueil, par Yann Sordet, directeur de la Bibliothèque Mazarine

Présidence : Hubert Bost (président de l’EPHE)

10h10 : La réception de Luther à Paris entre 1518 et 1521. Florine Levecque-Stankiewicz ( Bibliothèque Mazarine)

Bibliothèque Mazarine) 10h40 : La réception de Luther par le jeune Calvin. Christoph Strohm (Université de Heidelberg)

(Université de Heidelberg) 11h10 : Discussion et Pause

11h40 : La nation germanique d'Orléans et sa bibliothèque. Frédéric Barbier (EPHE)

(EPHE) 12h10 : Luther en littérature : Marot, Marguerite de Navarre, Rabelais. Olivier Millet (Sorbonne Université)

12h40 – 14h : Pause

Présidence : Pierre-Olivier Léchot (doyen de l’Institut protestant de théologie de Paris)

14h00 : Luther dissimulé dans les « Simulachres de la mort » des frères Frellon (1542). Marianne Carbonnier-Burkard (SHPF)

(SHPF) 14h30 : L’illustration des premières traductions de l’Ancien Testament par Luther (1523-1524) et son influence à travers l’Europe. Max Engammare (Librairie Droz)

(Librairie Droz) 15h00 : Volcyre de Sérouville, Pierre Gringore et le duc Antoine Le Bon : des livres lorrains contre les abusés luthériens. Yann Sordet (Bibliothèque Mazarine)

(Bibliothèque Mazarine) 15h30 : Discussion et Pause

16h00 : Luther dans les premières éditions du « Catalogue des livres censurez ». Geneviève Guilleminot-Chrétien (BnF)

(BnF) 16h30 : Les débuts de la légende noire de Luther. Yves Krumenacker (Université de Lyon)

17h00 : Discussions

18h30 : Inauguration de l’exposition « Maudits livres luthériens » : aux origines de la Réforme en France (Bibliothèque Mazarine, 14 novembre 2018 – 15 février 2019)

Inscriptions

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservation : contact@bibliotheque-mazarine.fr

Organisation

Journées d'étude organisées par la Bibliothèque Mazarine et la Société de l'histoire du protestantisme français, avec le soutien de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine et de l'Institut historique allemand de Paris.