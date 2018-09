Announcement

Argumentaire

Classer, partager, contester : classer les groupes sociaux ; partager les expériences et les connaissances, coproduire les savoirs ; contester le sens commun, la construction médiatique des faits sociaux, l’ordre social. C’est autour de ces trois opérations, de ces modes d’agir, que s’organise ce séminaire. À partir d’objets d’étude actuels et souvent récents dans les sciences sociales (sociologie, démographie, géographie, sciences politiques), les différentes séances et journées d ‘études permettront de questionner les nouvelles formes de division du monde social (genré, racisé, territorialisé), les sources d’inégalités et de discriminations, à déconstruire, quantifier, qualifier. Il s’agira également de saisir l’hétérogénéité croissante des expériences et des situations de travail (zones grises du salariat, travail formel/travail informel), qui échappe en partie aux catégorisations scientifiques comme sociales et politiques. Enfin, on observera la nouvelle grammaire des révoltes, des mouvements du minoritaire, que l’on doit s’essayer à cartographier et à décrire.

De façon transversale, les opérations de pouvoir et de savoir en jeu, les luttes de classement et la violence symbolique et matérielle qu’elles engendrent ou dont elles résultent, les registres multiples d’expression de la contestation, leurs tensions et contradictions, la manière dont se redessinent les liens entre le social et le politique, mais aussi nos positionnements en tant chercheurs, citoyens, militants... seront largement questionnés.

Programme

Le 01/10/2018

Séance d’ouverture

Localisation : Site Pouchet du CNRS, salle des Conférences

Le 05/11/2018

Journée d’études

Retour sur les mouvements du printemps 2018 : narrations, filiations, innovations

Organisée par Sabine Fortino (sociologue, Université Paris Nanterre, CRESPPA-GTM) et Michel Kokoreff (sociologue, Université Paris 8 Vincennes-St-Denis, CRESPPA-GTM). Le programme de la journée d’études sera diffusé ultérieurement.

Localisation : Université de Paris Nanterre, Bâtiment W Max Wéber, salle des conférences (rez de chaussée)

Le 03/12/2018

Genre et division sexuelle du travail au Brésil : deux études de cas

Angela Araujo (sociologue, Unicamp-Brésil) et Barbara Castro (sociologue, Unicamp-Brésil), discutante : Helena Hirata (sociologue, CRESPPA-GTM).

Localisation : Université de Paris Nanterre, Bâtiment W Max Wéber, salle 2 (rez de chaussée)

Le 07/01/2019

Les circuits du care au Brésil

Nadya Araujo (Guimaraes, professeure titulaire senior, Département de Sociologie/Université de São Paulo, Brésil / Professeure invitée à l’EHESS)

Discutante : Jane Freedman (sociologue, CRESPPA-GTM, Université Paris 8).

Localisation : Site Pouchet du CNRS, salle des Conférences

Le 11/02/2019

L’empire des classements scolaires. Une approche comparée des pratiques sélectives des établissements d’élite (France, USA, Grande-Bretagne)

Annabelle Allouch (sociologue, Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS/CNRS)

Discutante : Sévérine Chauvel (sociologue, Université de Paris-Est Créteil / LIRTES)

Localisation : Université de Paris Nanterre, Bâtiment W Max Wéber, salle 2 (rez de chaussée)

Le 11/03/2019

Journée d’études

Comment les enquêtes renouvèlent les catégories sociales ? Nouveaux indicateurs, méthodes, objets

Organisée par Fanny Bugeja-Bloch (sociologue, Université de Paris Nanterre, CRESPPA-GTM) et Leila Frouillou (sociologue, CRESPPA-GTM).

Le programme de la journée d’études sera diffusé ultérieurement.

Localisation : Université de Paris Nanterre, Bâtiment W Max Wéber, salle des conférences (rez de chaussée)

Le 01/04/2019

Les associations LGBT face aux politiques publiques de mémoire : catégorisations institutionnelles et modes d’action miitante

Sam Seydieh (sociologue, Université du Havre, CRESPPA-GTM)

Discutante : Alexandra Oeser (sociologue, ISP, Université de Paris Nanterre).

Localisation : Université de Paris Nanterre, Bâtiment W Max Wéber, salle 2 (rez de chaussée)

Le 06/05/2019

Migration et catégorisation

Olivier Clochard (géographe, Migrinter, Université de Poitiers, Président de Migreurop) et Karen Akoka (politiste, Université Paris Nanterre, ISP)

Discutante : Glenda Andrade (sociologue, CRESPPA-GTM)

Localisation : Site Pouchet du CNRS, salles des Conférences

Le 03/06/2019

Extrême-droite et rapports sociaux de sexe

Francesca Scrinzi (sociologue, University of Glasgow, Grande-Bretagne)

Discutante : Elisa Bellé (sociologue, Université de Trento)

Localisation : Site Pouchet du CNRS, salles des Conférences