Argumentaire

Étant donné le renouveau actuel du féminisme, le développement des gender studies et l'inclusion de ces questionnements dans les travaux de recherches des hispanistes, et afin de poursuivre les réflexions initiées dans le séminaire « Rôles et représentations de la femme dans le monde hispano-américain : Transgressions et subversions » [1], organisé par le Professeur Jean-Pierre Tardieu, le Département d'études hispaniques de l'Université de La Réunion lance un appel à publication pour le numéro 8 de la revue TrOPICS (Université de La Réunion, E.A. 7387 - DIRE) portant sur la thématique : Femmes et conflits dans le monde hispanique et hispano-américain (XIXe - XXIe siècles)

L’objectif de ce dossier est de réfléchir aux rôles sociaux et aux représentations artistiques et discursives des femmes en tant que construction de genre (Beauvoir, Woolf...) dans différents contextes de conflit pendant la période contemporaine.

Nous considérons les conflits au sens large : conflits sociaux tels que les grèves ou les manifestations populaires, mouvements clandestins ou politiques divers, processus de conflit armé (guerres d’indépendance, révolutions, rébellions, guerres civiles…), contextes éco-sociaux polémiques (usage, distribution et accès à la propriété et aux ressources naturelles, entre autres ), luttes propres à la cause féministe, résistance et subversion face au système patriarcal, combats de la vie quotidienne (dans la sphère privée et publique, dans le monde du travail…), etc.

L’influence de la pensée des Lumières sur les élites intellectuelles espagnoles et hispano-américaines, ainsi qu’une progressive libéralisation dans le domaine politique et économique tout-au-long du XIXe siècle, ont favorisé l’attribution à la femme bourgeoise d’un rôle moral au sein de la famille (en tant qu’épouse et mère) et au sein de la société. Dans ce contexte, les femmes sont surveillées par des institutions religieuses (Église catholique) et civiles (éducation différenciée entre les sexes et mariage inégal), qui associent l'idéal de la féminité aux attributs de passivité, obéissance, abnégation et dévouement. Cependant, face à ce même processus de libéralisation, vont se construire des contre-discours qui, à travers la presse, la fiction et les associations, luttent pour rendre visible le travail des femmes – celui des femmes de lettres, des ouvrières et des femmes au foyer – mais aussi pour transformer leurs situations de subordination grâce à l'éducation et au travail rémunéré. A titre d'exemple, nous pouvons évoquer ici les travaux d'Emilia Pardo Bazán, Concepción Gimeno de Flaquer, Juana Manuela Gorriti, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Soledad Acosta de Samper, Clorinda Matto de Turner et Mercedes Cabello de Cabonera.

Le XXe siècle est témoin de processus mouvants de progrès et de reculs dans l'acquisition de droits civils pour les femmes, parmi lesquels le droit de vote, exigé par les mouvements féministes d’occident, est le plus emblématique car il transforme le statut de la citoyenneté. Ainsi, en Espagne, les progrès remarquables obtenus pendant les premières années de la Seconde République Espagnole (1931-1939) grâce à la participation des femmes en politique – députées radicales, « ministres anarchosyndicalistes » et mujeres libres comme Clara Campoamor, María Lejárraga Victoria Kent, Federica Montseny et Dolores Ibárruri, entre autres – ont été violemment interrompus par la Guerre Civile Espagnole (1936 - 1939) et la dictature fasciste qui a suivi. Pendant la même période, l’œuvre d’autrices et artistes comme María Zambrano, Carmen de Burgos, María Teresa León et Margarita Xirgu est à remarquer.

En Amérique latine, dès les premières années du XXe siècle, des associations féministes ont été créées pour revendiquer le droit au suffrage universel ainsi que des espaces beaucoup plus démocratiques dans le domaine social et culturel. Malgré ces actions, le suffrage universel n’est obtenu dans la plupart de pays que pendant la deuxième moitié du XXe siècle (en Uruguay en 1932, en Argentine en 1947, au Chili en 1949, au Mexique en 1953, au Pérou en 1955, ou encore au Paraguay en 1961). Au XXIe siècle, ces pays n'ont pas encore la pleine reconnaissance des droits reproductifs et cette réalité, ainsi que les agressions quotidiennes allant du harcèlement au féminicide, encouragent la formation de divers groupes ou collectifs qui organisent de nouvelles formes de luttes, dans la rue ou dans les réseaux sociaux. Ainsi, ces mouvements ont pour objectifs de dénoncer les féminicides et de favoriser l'autoprotection des femmes dans les villes (Mexique), de lutter contre le harcèlement dans les universités (Chili), de dénoncer la marginalisation dans la sphère artistique et littéraire (Comando Plath, Pérou), ou de demander la légalisation de l'avortement (Argentine, Chili).

Les articles pourront utiliser différentes approches théoriques : études de genre, études post-coloniales, décoloniales et de la subalternité, cultural studies, etc. afin de traiter la thématique depuis une des perspectives suivantes : approches artistiques (textes littéraires, films, arts plastiques), histoire, linguistique ou analyse du discours (discours politiques et médiatiques, notamment).

Les travaux comparatistes transatlantiques (entre l’Espagne et l’Amérique latine) et ceux mettant en perspective le monde hispanique et d'autres aires géographiques seront les bienvenus.

La liste des sujets proposés à l'intérieur de chaque axe n'est pas exclusive.

Axe 1 : Les femmes et les conflits dans la littérature et le langage artistique

La femme écrivain ou la femme de lettres du XIX e siècle : discours et contre discours

siècle : discours et contre discours Fiction et formation des nations dans l’Amérique hispanique du XIX e siècle

siècle Pratiques de sororité : presse, projets éditoriaux, projets éducatifs

L'analyse littéraire : représentation féminine dans la littérature du XIX e au XXI e siècle.

au XXI siècle. L'artiste et ses langages

La femme et le cinéma : stéréotypes et subversions

Axe 2 : Les femmes et les conflits dans l'histoire

Proto-féminisme du XIX e siècle et associationnisme

siècle et associationnisme Les suffragistes dans le monde hispanique au XXe siècle

La lutte pour l'acquisition des droits civils et des droits reproductifs

La représentation et/ou la participation des femmes au processus d'indépendance.

Femmes et révolution

Femmes et guerre civile ou conflit armé

Femmes et construction de la mémoire historique

Femmes et conflits environnementaux

Axe 3 : Femmes et conflits dans la langue et le discours

Les femmes comme énonciatrices : discours de présidentes, de militantes, etc.

Construction de l’ethos féminin / féministe

Écriture inclusive

Femmes et réseaux sociaux

Médiatisation des luttes féministes (droit à l’avortement, lutte contre les violences faites aux femmes, etc.)

Slogans et hashtags

Stéréotypes liés aux femmes

Modalités de soumission

Les propositions d’articles (3000 signes environ, espaces et notes compris, hors bibliographie) accompagnées d’une brève bibliographie et d’un court CV de l’auteur (10 lignes maximum) sont attendus

jusqu’au 1er décembre 2018

aux adresses suivantes : monica.cardenas-moreno@univ-reunion.fr, eglantine.samouth@univ-reunion.fr, pablo.corral-broto@univ-reunion.fr

Les réponses seront données aux auteurs avant le 15 février. L’acceptation des propositions vaudra encouragement mais non pas engagement de publication.

Les articles retenus doivent être envoyés pour le 15 août 2019 et feront l’objet d’une évaluation en double aveugle par le comité de lecture. Ce numéro de la revue TrOPICS sera publié en juin 2020.

Les langues acceptées sont le français et l’espagnol.

Comité de rédaction

Mónica Cárdenas Moreno, Maîtresse de conférences en littérature hispano-américaine

Pablo Corral Broto, Maître de conférences en civilisation espagnole

Eglantine Samouth, Maîtresse de conférences en linguistique hispanique

