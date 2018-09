L'islam face au défi des temps modernes

Summary

Ce cycle de six conférences données par Yadh Ben Achour, juriste, spécialiste de droit public et des théories politiques en islam, a pour but d'ouvrir un espace à la pensée critique dans l’islam contemporain. Parmi les défis majeurs auxquels l’islam doit faire face, il faut considérer prioritairement la question de la norme démocratique et des droits de l’homme.