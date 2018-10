Passages, passager et passeur

Announcement

Argumentaire

Le foisonnement de son œuvre et les hommages organisés depuis sa disparition pourraient donner à penser que Daniel Fabre (1947-2016), directeur d’études à l’EHESS et détenteur de la chaire d’anthropologie de l’Europe, eut plusieurs vies intellectuelles : celle de l’animateur de l’ « École de Toulouse » autour de l’anthropologie du symbolique, du compagnon de route des historiens, de l’analyste et participant attentif des pratiques d’écriture et de la littérature ; celle de l’observateur des phénomènes corrélés de disparition et de pérennisation des cultures ; celle du fondateur, à Carcassonne, aux côtés du ministère de la Culture, du premier Ethnopôle labellisé, permettant de concilier recherche fondamentale et inscription sociale de la discipline au plus près du terrain ; celle du créateur en 2001, avec le soutien du CNRS, de l’EHESS et du ministère de la Culture, du Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture (Lahic), rattaché aujourd’hui à l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC).

Tout en mettant en évidence les liens étroits que Daniel Fabre contribua à tisser entre le ministère de la Culture, ses services et ses métiers, et la recherche ethnologique en France et en Europe, ouvrant la voie à une anthropologie du patrimoine aujourd’hui florissante, ce colloque souhaite montrer que la construction de ces nouveaux champs de recherche s’est faite dans la continuité des objets et des outils d’analyse forgés dès les premières années de sa carrière.

Ses recherches sur les cultures nationales en Europe, les phénomènes de patrimonialisation, l’institution culturelle et le renouvellement de la théorisation de la notion de patrimoine, élargie au patrimoine ethnologique et immatériel, s’enracinent, comme les précédentes, dans une profonde sensibilité aux traces et aux marques du passé, aux expériences auxquelles elles donnent lieu et in fine aux mutations essentielles de la valeur patrimoniale.

Tout en rendant compte des spécificités et de la fécondité de son compagnonnage avec le ministère de la Culture, les interventions approfondiront ces fils rouges qui traversent toute son œuvre, lui donnant sa cohérence, et mettront en évidence la façon dont ils s’originent dans une ethno-biographie qui faisait de Daniel Fabre l’expérimentateur conscient, dans l’ordre de la culture, des seuils, des passages, des ruptures, des traversées, des pertes et des deuils.

Colloque scientifique organisé par le LAHIC (IIAC UMR 8177-CNRS/EHESS), le ministère de la Culture (département du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique / direction générale des Patrimoines), l’Institut national du Patrimoine, le GIS Patrimoines en partage (en préfiguration), avec la collaboration de l’École du Louvre, de l’École française de Rome et du Centro per lo studio delle trasformazioni del territorio (CeSTer) de l’université de Tor Vergata (Rome).

Cette manifestation a été labellisée au titre de l’Année européenne du Patrimoine culturel.

Entrée libre ou sur inscription si vous souhaitez disposer du dossier du colloque : https://www.linscription.com/colloque-daniel-fabre-13156P

Programme

Institut national du Patrimoine. Auditorium Colbert, Galerie Vivienne, 2 rue Vivienne, 75002 Paris

11-12 octobre 2018

Jeudi 11 octobre 2018

9h00 – Accueil

9h10 – Allocutions d’ouverture

Christian Hottin , directeur des études, Institut national du patrimoine ;

, directeur des études, Institut national du patrimoine ; Franck Beuvier , directeur adjoint de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain, CNRS ;

, directeur adjoint de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain, CNRS ; Pascal Liévaux, chef du département du pilotage de la recherche et de la programmation scientifique, Direction générale des patrimoines, ministère de la Culture.

9h30

Chemins faisant ou l’ethno-biographie

Séance présidée par Pascal Liévaux (DPRPS, Direction générale des patrimoines, ministère de la Culture)

9h40 – Lieux et liens

Sylvie Sagnes (CNRS, IIAC/Lahic)

10h20 – Pause

10h35 – Marges

Philippe Artières (CNRS, IIAC/Lahic)

11h15 – Compagnonnages

Table ronde modérée par François Gasnault (CNRS, IIAC/Lahic)

Avec :

Pierre Centlivres (Professeur émérite, Université de Neuchâtel)

(Professeur émérite, Université de Neuchâtel) Yann Potin (Archives nationales)

(Archives nationales) Dominique Séréna (Directrice honoraire du Museon Arlaten)

14h

En dialogue avec le ministère de la Culture

Séance présidée par Emmanuelle Lallement (DPP, Direction générale des patrimoines, ministère de la Culture - Université Paris 8)

14h10 – De la place de l’ethnologie au sein de l’institution patrimoniale

Christian Hottin (Institut national du patrimoine)

14h50 – Daniel Fabre et la mission du Patrimoine ethnologique

Dialogue entre Élizabeth Fleury (Chef de la mission du patrimoine ethnologique, 1980-1989) et Isabelle Chave (DPRPS, Direction générale des patrimoines), autour d’extraits de l’entretien filmé d’Isac Chiva, fondateur du Conseil du patrimoine ethnologique, collection Ethnologie en héritage, La Huit/Ministère de la Culture.

15h50 Pause

16h10 – Sur les traces de Jean de l’Ours, de la littérature orale au PCI

Claudie Voisenat (CNRS, IIAC/Lahic)

16h50 – Daniel Fabre à Saint-Laurent-de-Cerdans

Jean-Christophe Monferran (CNRS, IIAC)

Présentation d’extraits de films : La Caça de l’Os (Pierre Breinan, Claude Costes et Daniel Fabre, 1972) et Aux fêtes de l’Ours. Daniel Fabre en personne (Jean-Christophe Monferran, en cours de réalisation)

Vendredi 12 octobre 2018

9h30

Fils rouges

Séance présidée par Jean-Charles Depaule (CNRS, ancien directeur du LAU)

9h40 – Le goût de l’ailleurs : des objets de curiosité à l’hybridité des «individus-mondes»

André Mary (CNRS, IIAC)

10h20 – Le sacré et ses métamorphoses

Marcello Massenzio (Université Tor Vergata, Rome)

11h Pause

11h10 – Les Premiers seront les Derniers

Thierry Wendling (CNRS, IIAC/Lahic)

11h50 – Mémoires et singularités artistiques

Véronique Moulinié (CNRS, IIAC/Lahic)

14h

Passages et partages

Séance présidée par Frederico Delgado Rosa (CRIA - Université NOVA de Lisbonne)

14h10 – Rencontres

Nicolas Adell (Université Toulouse II, Jean Jaurès – LISST)

Avec des extraits de l’entretien filmé de la collection Ethnologie en héritage : Daniel Fabre. Réal. Gilles Le Mao. La Huit/Ministère de la Culture, 2016.

14h50 – Fécondités

Table ronde modérée par Christine Laurière (CNRS, IIAC/Lahic)

Avec :

Chiara Bortolotto (EHESS, IIAC/Lahic)

(EHESS, IIAC/Lahic) Vincent Debaene (Université de Genève)

(Université de Genève) Marc-Antoine Kaeser (Laténium / Université de Neuchâtel)

15h50 Pause

16h10 – Une anthropologie du patrimoine à la française ?

Cyril Isnart (CNRS, IDEMEC)

16h50 – Conclusions du colloque : dans le souvenir des Entretiens du patrimoine par :