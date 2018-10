Announcement

Le vendredi 14 décembre 2018, Médiadix et l'URFIST de Paris s'associent dans le cadre de la journée d'étude Revisiter le patrimoine en bibliothèque. Valorisation, médiation et démocratisation qui se déroulera au Pôle Métiers du livre (Médiadix, Saint-Cloud).

Journée gratuite sur inscription.

9h30 – Ouverture

Aline Bouchard (URFIST de Paris), Christophe Pavlidès et Adrienne Cazenobe (Médiadix)

9h40-10h15 – Repenser la valorisation patrimoniale et décrypter les enjeux

Claire Haquet, Bibliothèques de Nancy, Responsable de la Bibliothèque Stanislas et du patrimoine

10h15-10h45 – Documenter, communiquer, médiatiser les bibliothèques numériquesLa numérisation des collections patrimoniales ouvre des possibilités de diffusion à l’échelle du web et ces modalités nouvelles portent en elles la potentialité d’un nouveau public. Dès lors, le processus de numérisation s’est accompagné de réflexions scientifiques et de choix logistiques qui, dans un premier temps, ont été orientés vers les chercheurs et spécialistes, puis dans un second temps ont servi des usages nouveaux.

Tiphaine Foucher, Bibliothèque nationale de France, DSR - Département des métadonnées, Adjointe à la cheffe de produit Data.bnf.fr

10h45 - Questions et débats suivis d’une pause

11h15-12h15 – Innover pour découvrir / redécouvrir le patrimoine écritLa mise en valeur du patrimoine dans des portails dédiés aux technologies et fonctionnalités de pointe présente le plus grand intérêt tant pour la recherche à une échelle mondiale, que pour la diffusion large à des fins de culture et de divertissement, celle-ci s’inscrivant dans une tradition de l’universalité de l’accès au savoir et à la connaissance.

Alizé Buisse , Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, Chargée de mission Bibliothèque et Patrimoine écrit

, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, Chargée de mission Bibliothèque et Patrimoine écrit Régis Robineau, campus Condorcet, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Responsable du portail Biblissima

12h15– Questions et débats suivis de la pause méridienne

14h–15h30 – Mettre en scène le patrimoine pour de nouveaux publicsLes bibliothèques inventent et réinventent des modes de communication pour faire connaître et valoriser leur patrimoine qui, revisité, devient une véritable image de la bibliothèque moderne. Le patrimoine ainsi mis en scène présente alors une image séduisante voire amusante de collections qui autrefois étaient perçues comme savantes, sérieuses voire poussiéreuses.

Rémy Cordonnier , Bibliothèque de l’Agglomération du Pays de Saint-Omer, Responsable des fonds anciens

, Bibliothèque de l’Agglomération du Pays de Saint-Omer, Responsable des fonds anciens Emeline Pipelier, Bibliothèques d’Amiens métropole, Bibliothèque Louis Aragon, Responsable section patrimoineLouisa Torres, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal, Responsable des manuscrits médiévaux et Renaissance

15h30 - Questions et débats suivis d’une pause

15h45-16h15 – Inventer, actualiser et renouveler le patrimoineLe développement de nouveaux patrimoines s’inscrit dans ce mouvement de l’élargissement des savoirs et connaissances que les techniques de valorisation et médiation contribuent aussi à ouvrir. A travers l’exemple des jeux vidéo, c’est tout un champ d’investigation qui se découvre dans le secteur de la recherche scientifique et celui de la recherche de publics potentiels.

Louise Fauduet, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, Responsable des services aux publics

16h15 – Questions et débats

16h30-17h – Des métiers en évolution au service de la valorisation des fonds patrimoniaux