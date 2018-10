Aiutando l'arte

Summary

La dépréciation du recours aux inscriptions par la théorie artistique du Cinquecento se voit tempérée lors du Concile de Trente par la volonté ecclésiastique d'un encadrement des pratiques de l'image. Pour comprendre les enjeux et explorer les modalités de cette revalorisation momentanée du rôle didactique de l'écrit au sein de l'image, cette journée d'étude sera consacrée à l’importance, à la place, aux types, aux formes et enfin aux fonctions des inscriptions et écritures qui font retour en nombre dans les décors religieux monumentaux d’Italie pendant la seconde moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle.