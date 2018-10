Oran : mutations sociales et dynamiques urbaines

Announcement

Argumentaire

L’idée d’un ouvrage sur Oran répond à un besoin évident. Agglomération millionnaire, ville métropole, deuxième ville d’Algérie en nombre d’habitants, ville méditerranéenne par excellence, son essor, son dynamisme et ses mutations interrogent à plus d’un titre. Expression des mutations de la société algérienne, Oran peut être considéré comme un laboratoire des changements sociaux.

Oran n’est pas (ou n’est plus) une ville ordinaire comme l’écrivait Camus dans La Peste. Depuis deux décennies, la ville connait des transformations importantes : croissance démographique, nouvelles infrastructures, émergence de nouveaux quartiers urbains, arrivée du tramway … Indéniablement, Oran est une « une ville en mouvement » dont les ressorts méritent d’être étudiés.

Plus qu’un simple panorama, cet ouvrage a comme ambition de proposer une immersion dans la ville pour en saisir sa vie quotidienne, ses dynamiques, ses contradictions et ses tensions, pour comprendre « l’esprit des lieux » qui la composent dans le sens où l’entendait Ulf Hannerz dans son livre explorer la ville (1983).

Plutôt que de retracer l’histoire de la ville d’Oran, qui a fait d’ailleurs l’objet de plusieurs travaux), notre projet, à travers cet ouvrage, est de croiser des regards, des approches, des disciplines sur des thèmes qui sont autant de facettes de la ville et qui, réunis, rendront plus intelligibles la complexité urbaine qui caractérise la ville d’Oran. Car la ville tout en poursuivant son essor, se recompose. Sa population est de plus en plus hétérogène de nouvelles urbanités émergent, produit des pratiques quotidiennes des différents groupes sociaux qui font et vivent la ville.

Pour aborder la ville dans sa complexité, les portes d’entrée sont nombreuses : les structures urbaines, la vie quotidienne, les groupes sociaux et les figures sociales, les institutions et les pratiques culturelles et sociologiques, l’activité économique, la vie associative et les mouvements sociaux, la vie politique, la vie artistique…

Les différentes contributions, qui s’appuieront essentiellement sur des travaux originaux, de terrain, apporteront un éclairage particulier et feront corps pour reconstituer le puzzle urbain et aboutir à un ouvrage qui raconte la ville, l’analyse, en fait découvrir ses dynamiques, ses richesses et ses fractures, ses frontières invisibles, ses urbanités, ses diversités, ses pratiques culturelles anciennes, renouvelées ou tout simplement nouvelles.

Sans prétendre à l’exhaustivité, l’ouvrage, grâce à la diversité des thèmes présentés, apportera des savoirs nouveaux sur une ville qui s’invente en se projetant dans l’avenir.

Contributions possibles

Le tissu urbain : les distributions socio-spatiales dans la ville

La g ouvernance urbaine et les enjeux du pouvoir local

Vie quotidienne : modes de vie, inscription dans l’espace et dans le temps des pratiques sociales, les loisirs et le temps libre.

Les groupes sociaux dans la ville

Mixité sociale et les quartiers de l’entre soi (gentrification et quartiers populaires)

Les ambiances urbaines et les pratiques de l’espace public

L’action collective (les associations, les mouvements sociaux, les luttes urbaines)

Les mobilités dans la ville, et leurs différentes échelles (déplacements quotidiens, pratiques des espaces publics, itinéraires et pérégrinations urbaines, et pratiques migratoires)

L'architecture et l'urbanisme comme référentiel urbain, impacts sur les modes de vie et les représentations de la ville. La question de la patrimonialisation.

Les cultures urbaines (Musique, théâtre, littérature, vie culturelle …)

Urbanité et mémoires citadines

Le sport (les clubs de foot et les supporters)

Calendrier et consignes aux auteurs

Date limite d’arrivée des textes : 30 décembre 2018

Avant de soumettre un texte pour évaluation, il est possible d’envoyer une proposition d’article (de 300 à 400 mots).

Évaluation des textes : février 2019

Retour des textes finalisés : avril 2019

Sortie de l’ouvrage : juin 2019.

Nombre de signes : entre 25.000 et 30.000 signes maximum (espaces et références bibliographiques compris)

Nombre de signes : entre 25.000 et 30.000 signes maximum (espaces et références bibliographiques compris)

Les références bibliographiques : elles seront signalées entre parenthèses par le patronyme seul, suivi de l'année de publication, suivie d'une lettre si la bibliographie contient plusieurs ouvrages de l'auteur pour une même année (2007a, b, c), suivie de la (ou des) page(s). Les références bibliographiques seront réunies en fin de document.

elles seront signalées entre parenthèses par le patronyme seul, suivi de l’année de publication, suivie d’une lettre si la bibliographie contient plusieurs ouvrages de l’auteur pour une même année (2007a, b, c), suivie de la (ou des) page(s). Les références bibliographiques seront réunies en fin de document. Illustrations: Les auteurs doivent être assurés d’avoir les droits de reproduction sur toutes les illustrations utilisées dans leur travail (photos, dessins, schémas, graphiques, tableaux, statistiques, etc.)

Soumission des articles

Simultanément aux adresses des coordonnateurs :

Belkacem Benzenine : benzenine(at)hotmail.com

Said Belguidoum : saidbelguidoum(at)gmail.com

Coordonnateurs de l’ouvrage