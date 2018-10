Announcement

La prochaine rencontre scientifique est organisée par le réseau Ménestrel, qui aura lieu au Canada les 21 et 22 octobre 2019. Intitulé "Le numérique et les études médiévales : enjeux pédagogiques et formation par la recherche"

Argumentaire

Depuis quelques années, le développement de l'enseignement numérique est devenu un enjeu majeur, tant en France qu’au Canada et ailleurs. Comme toute nouveauté susceptible de modifier les pratiques, il est aussi un objet controversé, dont l’usage transforme profondément les relations pédagogiques traditionnelles, modifie le statut même du savoir dans la relation enseignant-enseigné et bouleverse les modes de production de la connaissance. Si l’adoption d’outils nouveaux touchant la dissémination du savoir – Moocs, blogs scientifiques, carnets de recherche…– ou le renouvellement des méthodes d’apprentissage – classes inversées (ou flipped classroom), projets tutorés à distance…– n’est pas spécifique aux Humanités, ses effets varient selon les domaines du savoir qui présentent des traits particuliers, tant du point de vue des objets que des méthodes. La rencontre se focalisera par conséquent sur le numérique et les études médiévales qui intègrent des compétences et des traditions disciplinaires variées : histoire, philologie, littérature, philosophie, philologie, histoire de l’art, histoire du droit et musique. La phase initiale de bouillonnement et de foisonnement liée au développement des Humanités numériques ayant déjà quelques années, le colloque visera à faire le point en s'appuyant en particulier sur des pratiques déjà mises en œuvre dans des structures d'enseignement scolaire et universitaire.

Nous proposons de dresser un bilan de ces premières expériences, en privilégiant quatre questions :

La place qu’occupe le numérique dans l’offre d’enseignement dans le domaine des études médiévales, tant du point de vue des contenus offerts par les formations que de la place institutionnelle qui lui est réservée. Quelles sont les orientations des enseignements numériques proposés à l’université – statistiques, traitement des données, fouille textuelle, SIG, ? Quelle progression pédagogique est mise en place dans le cursus des étudiants et quels niveaux de maîtrise sont visés ? Dans quelle mesure l'enseignement numérique est-il concurrentiel ou complémentaire avec l'enseignement présentiel ? Quels outils sont utilisés et comment sont déployées les plateformes d'enseignement numérique dont se dotent les établissements d'enseignement ? Les besoins particuliers des utilisateurs sont-ils pris en compte ?

À côté de la présentation des programmes déployés et des réflexions engagées par la communauté des médiévistes concernant la place du numérique dans les pratiques pédagogiques et scientifiques, il s’agira également, dans ce bilan, d’identifier les obstacles à l’introduction de ces nouvelles méthodes, que ces derniers soient de nature institutionnelle, disciplinaire ou scientifique, afin de les mettre à la discussion.

Modalités de soumission

La date limite de réponse à l’appel à contribution est le 15 décembre 2018. Il faut adresser sa proposition à Davide Gherdevich (davide.gherdevich@uvsq.fr).

Comité d'organisation