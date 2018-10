Summary

Le colloque « L’armée dans la ville » entend faire une mise au point fine sur les interactions architecturales et urbaines entre sphères militaire et civile dans les villes. S’intéressant au large spectre de projets et réalisations organisant la vie des garnisons en temps de paix comme en temps de guerre (logements des gens de guerre, poudrières, magasins aux vivres, manufactures, hôpitaux, écoles militaires, hôtels de commandement), il visera aussi à approfondir les notions d’implantation et de répartition des espaces (discussions et controverses entre acteurs), la nature des contraintes, leur perméabilité, points de suture et conséquences (servitudes défensives) ainsi que la transmission des modèles. Il s’agira enfin de faire état d’expériences récentes menées en matière de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur de propriétés militaires déclassées en ville.