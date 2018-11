Announcement

Ce dossier permettra de mieux comprendre les processus d’internationalisation de ce « Brésil littéraire » qui sont inséparables de l’histoire de la construction nationale au Brésil, d’évaluer leur ampleur, leurs directions (l’Europe, les États-Unis, l’Amérique latine, etc.), leur réussite ou leur échec, et les redéfinitions de ce patrimoine littéraire qu’elles peuvent susciter (par une attention particulière aux distances critiques, chronologiques ou textuelles qui les accompagnent).

À rebours des circulations dominantes au sein de la « République mondiale des lettres » (Pascale Casanova), étudier la diffusion et de la réception à l’international des « lettres » brésiliennes suppose de déterminer et d’analyser les modalités protéiformes de telles circulations encore méconnues, comme d’évaluer leur importance relative et leurs enjeux (politique, symbolique, diplomatique, etc.). Il faudra pour cela identifier les acteurs au coeur de ces dynamiques circulatoires, tant au Brésil qu’à l’étranger. Dans ce dossier, nous souhaiterions mettre en évidence le rôle des agents de la médiation (particuliers, associations, institutions, etc.), qu’ils soient brésiliens ou d’une autre nationalité, et décrire les réseaux par lesquels cette culture lettrée longtemps considérée comme « périphérique » circule, transite et se redéploie hors des frontières du Brésil. Qu’ils soient traducteurs, journalistes, éditeurs, mécènes, écrivains, diplomates ou marchands, les acteurs de la projection internationale ont contribué à promouvoir un « patrimoine littéraire » qui veut exister et être reconnu aussi depuis l’étranger ; et ce à des fins qui s’inscrivent sans s’y réduire pour autant dans les relations de pouvoir et les hiérarchies qui structurent cette République des lettres aux frontières élargies.

Ce dossier souhaite approfondir la réflexion autour de la dimension connectée de l’histoire culturelle du Brésil contemporain à partir d’une perspective différente, à savoir la projection internationale des oeuvres littéraires et intellectuelles brésiliennes, ces « lettres » que l’on qualifie volontiers de « Pátrias » au 19e siècle. En 1873, l’écrivain Machado de Assis a constaté que l’ « instinct de nationalité » prévalait dans la production littéraire et artistique depuis les années 1830, quand ce « Brésil littéraire » aspire tout à la fois à l’autonomie et à la consécration internationale, d’abord depuis l’Europe.

L’étude des circulations culturelles transatlantiques entre l’Amérique latine et l’Europe est depuis deux décennies au moins un champ particulièrement riche de l’histoire culturelle. De très nombreux travaux ont permis d’établir la dimension connectée des processus de construction nationale sur le continent latino-américain, et l’importance des transferts culturels à l’oeuvre, sans les réduire à la simple reproduction ou imitation de pratiques et d’idées en vigueur sur le Vieux continent. Dès le 19e siècle en effet, à l’époque impériale (1822-1889), les élites lettrées brésiliennes ont pris en charge, sous les auspices du pouvoir, la construction d’une identité nationale, au nom d’un idéal de civilisation pensé dans une étroite filiation avec l’Europe.

Dossiê coordenado por

Jefferson Agostini Mello (Prof. Associado da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo)

Sébastien Rozeaux (Prof. Adjunto de História Contemporânea, Universidade de Toulouse, FRAMESPA)

Presentação

O estudo das circulações culturais transatlânticas entre a América Latina e a Europa já possui relevante fortuna crítica. Inúmeros trabalhos têm permitido estabelecer a dimensão transnacional dos processos de construção nacional no continente, em particular a importância das transferências culturais. No Brasil Império, as elites letradas se encarregaram da construção de um imaginário nacional oficial, em nome de um ideário de civilização que assumiu sua estreita filiação com a Europa. Assim sendo, os estudos recentes dos processos de recepção e adaptação, no Brasil, dos bens culturais e correntes de pensamento vindas da Europa permitiram avançar no entendimento da dimensão transnacional da construção identitária, saindo do impasse da mera imitação de práticas culturais oriundas da Europa.

Este dossiê se propõe a aprofundar a reflexão em torno dessa dimensão conectada da história cultural, interessando-se pela projeção internacional das produções literárias e intelectuais do Brasil. Em 1873, o escritor Machado de Assis constatou que o “Instinto de nacionalidade” prevalecia em termos de criação literária e artística desde a emergência do romantismo no Brasil, nos anos 1830; constatação a partir da qual ele conclamou uma nova exigência de nacionalidade e, consequentemente, de universalidade por parte dos escritores. Entretanto, desde a sua fundação, as “Letras Pátrias”, ou seja as letras brasileiras aspiram tanto à autonomia quanto à consagração internacional, primeiramente a partir da Europa e, ao longo do século XX, a partir também de outros lugares da América, como Argentina ou os Estados Unidos.

O estudo da projeção internacional das obras literárias e intelectuais brasileiras ao longo dos séculos XIX e XX implica também na análise das modalidades proteiformes da recepção e da difusão desse patrimônio no exterior. Apreender a projeção internacional da cultura letrada brasileira supõe se concentrar tanto nos atores da emissão quanto na recepção.

O dossiê buscará valorizar o papel dos agentes (instituições, associações, particulares) da mediação internacional, brasileiros e estrangeiros, no país ou fora dela, e descrever as redes pelas quais essa cultura letrada transita e se transporta, com o apoio de tradutores, publicistas, editores, mecenas, escritores, diplomatas e demais agentes. Muitos deles têm trabalhado para promover as obras constitutivas de um “patrimônio literário” a ser valorizado também no exterior, com finalidades (políticas, económicas, etc.) que ultrapassam as relações de poder no seio da “República mundial das Letras” (Pascale Casanova).

Assim, os questionamentos que estão na origem deste dossiê são de natureza transdisciplinar, no cruzamento da história cultural, da história literária, da sociologia e da antropologia (ver as referências bibliográficas). A complementaridade dessas abordagens permitirá entender melhor o processo de internacionalização desse “Brasil literário 1 ”, sua amplitude e as redefinições do património cultural que isso implica.

A proposta está aberta aos seguintes subtemas:

A interrogação das modalidades de recepção de uma corrente literária em um ou vários países da Europa ou da América (o “indianismo" no século XIX, ou o modernismo brasileiro). De modo complementar, o dossiê poderia incluir uma análise histórico-antropológica da tradução e recepção de uma obra de um autor do século XIX ou de autores consagrados internacionalmente no século XX, como Gilberto Freyre, Mário de Andrade, Guimarães Rosa, Clarice Lispector ou Jorge Amado. A história da imprensa, a fim de se analisar a recepção das letras brasileiras nas grandes revistas literárias na Europa ou na América, sem esquecer a imprensa luso-brasileira, já que estas revistas podem se constituir em espaços importantes para promover a cultura brasileira no exterior. O estudo da trajectória de mediadores culturais estrangeiros e brasileiros (escritores, por exemplo, como Francisco Adolpho de Varnhagen, Joaquim Nabuco e, mais tarde, Gilberto Freyre ou Jorge Amado), das suas redes internacionais de sociabilidade, com o fim de analisar as condições da recepção crítica das suas obras e da sua reputação internacional, e as eventuais repercussões que esta tem no campo literário/intelectual nacional (Bourdieu). O papel das instituições culturais (inter)nacionais, uma vez que, a partir de finais do século XIX, uma nova diplomacia cultural cedo mobilizou o livro como um instrumento da sua política. Pensamos no papel dos escritores diplomatas como assessores do Barão de Rio Branco; ou nas novas mediações que as organizações internacionais constituem ao promover um patrimônio cultural no exterior, após a adesão do Brasil ao Instituto de cooperação intelectual da SDN no entre-guerras, e a fundação do Instituto Nacional do Livro em 1937. Os novos meios e espaços da difusão internacional desse patrimônio no século XX, dado o fato de que o impresso, em geral, e as múltiplas manifestações da cultura letrada têm a sua hegemonia contestada pela aparição de novos meios de comunicação mais populares como a rádio, o cinema e, mais tarde, a televisão e a internet.

1 Em referência a uma das primeiras histórias literárias do Brasil, escrita e publicada em alemão e logo traduzido pelo francês : Ferdinand Wolf, Le Brésil littéraire. Histoire de la littérature brésilienne suivie d’un choix de morceaux tirés des meilleurs auteurs brésiliens, Berlin, A. Ascher & Co., 1863.

Modalidades de submissão

As propostas e os artigos poderão ser escritos em inglês, francês, português ou espanhol.

As propostas, de máximo 500 palavras, acompanhadas por uma breve presentação biobibliográfica, devem ser enviadas

até dia 10 de dezembro de 2018,

usando estes dois endereços: sebastien.rozeaux@univ-tlse2.fr e jefferson@usp.br

Os artigos seleccionados (durante o mês de Dezembro) deverão estar prontos para o dia 26 de Abril de 2019. Deverão conformar-se com as normas da revista, disponíveis no próprio site da revista: https://journals.openedition.org/framespa/3668

O dossiê será publicado durante o outono de 2019.

