Journées conclusives du programme de recherche « Histoire de la pédagogie de la création artistique XXe-XXIe siècles », soutenu par PSL et le Comité d’histoire du Ministère de la Culture.

Comment forme-t-on les élèves de l’enseignement supérieur ambitionnant des carrières artistiques ? Comment écrire l’histoire de ces pratiques de formation ? Au-delà des singularités disciplinaires, peut-on discerner des gestes et postures communes dans la transmission ? Tel est l’argument fondateur du programme de recherche « Histoire de la pédagogie de la création artistique », qui a été inauguré en 2016, dans le cadre de l'Université PSL (Paris Sciences & Lettres). Cette dernière offre en effet un point d’observation privilégié sur la pédagogie de la création artistique, puisqu’elle réunit cinq grandes écoles d’art. À savoir : La Fémis, le Conservatoire national supérieur d'Art dramatique, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, et l’École nationale supérieure des beaux-arts. Spécialisée dans la valorisation des archives et les sciences historiques, l’École nationale des chartes a coordonné la phase exploratoire de ce programme, dont les enjeux étaient à la fois épistémologiques et patrimoniaux. Après une année dédiée à un séminaire sur l’état de l’art, articulé à un repérage des fonds d’archives relatifs aux établissements du programme, 2018 s’est focalisée sur deux aspects. Premièrement : les images animées, tant comme matière de l’enseignement que comme sources de son histoire. Deuxièmement : l’année 1968, comme moment charnière dans les espaces pédagogiques de l’art, à interroger tant du point de vue des enseignants que des étudiants. Sur toute sa durée, le programme a aussi permis la création d’archives orales, notamment en lien avec le Comité d’histoire du ministère de la Culture. En guise de conclusion, les deux journées d’octobre 2018 présenteront les travaux accomplis, mais elles tenteront aussi d’esquisser des lignes de fuite à cette première exploration. Elles permettront d’abord d’envisager la problématique des sources en dressant un état des lieux des fonds disponibles, mais aussi en présentant différentes initiatives de collecte de témoignages. Il sera ensuite question de valorisation archivistique des fonds de ces écoles parisiennes, mise en perspective avec des initiatives menées en région. Enfin, on interrogera le moment 1968 dans une optique interdisciplinaire et en présence d’acteurs de la période.

Lundi 22 octobre

9h30 : accueil par Michelle Bubenicek , directrice de l’École nationale des chartes

, directrice de l’École nationale des chartes 9h45 : introduction, par Christophe Gauthier, directeur d’études à l'École nationale des chartes

Modération : Stéphanie Louis (École nationale des chartes)

10h : « Explorer et défricher les fonds d’archives sur la pédagogie de la création artistique : regards croisés », Isabelle Conte (doctorante, EPHE) et Louis Paris (chargé de recherches, École nationale des chartes)

(doctorante, EPHE) et Louis Paris (chargé de recherches, École nationale des chartes) 10h45 : pause

11h : présentation de la collecte orale sur la pédagogie de la danse au CNSMDP, en lien avec le Comité d’histoire du Ministère de la Culture, par Guillaume Sintès (Maître de conférences en danse, Université de Strasbourg)

Modération : Christophe Gauthier

14h : « Diffuser, éditorialiser, créer l’archive ? PSL-Explore et la pédagogie de la création », Annael Le Poullennec (responsable éditoriale chargée de la diffusion des savoirs, PSL-Explore)

(responsable éditoriale chargée de la diffusion des savoirs, PSL-Explore) 14h15 : « Filmographies, premières éditions : évolution d'un format et d'une pédagogie », Priska Morrissey (maîtresse de conférences en études cinématographiques, université Rennes 2) et Barbara Turquier (directrice de la recherche, La Fémis)

(maîtresse de conférences en études cinématographiques, université Rennes 2) et (directrice de la recherche, La Fémis) 15h15 : entretien avec Pierre-William Glenn , directeur de la photographie, réalisateur, ancien élève de l’IDHEC, co-directeur du départment Image de la Fémis. Assuré par les étudiants de La Fémis, dans le cadre du projet Filmographies et coordonné par Bérénice Bonhomme (Maîtresse de conférences, université de Toulouse-Jean Jaurès/ ENSAV)

, directeur de la photographie, réalisateur, ancien élève de l’IDHEC, co-directeur du départment Image de la Fémis. Assuré par les étudiants de La Fémis, dans le cadre du projet Filmographies et coordonné par (Maîtresse de conférences, université de Toulouse-Jean Jaurès/ ENSAV) 16h30 : pause

16h45 : table ronde proposée par l’INHA, « Histoire de pédagogie ou histoire d'écoles : expérience immédiate, écriture, réécriture ». Avec Amel Nafti, directrice de l'École supérieure d'art et design Grenoble-Valence, et Stéphane Sauzedde, directeur de l'École supérieure d'art Annecy Alpes (ESAAA), co-président de ANdÉA (Association nationale des écoles supérieures d'art et design publiques). Animée par Elitza Dulguerova (conseillère scientifique - histoire de l'art du XVIII e au XXI e siècle, INHA)

Mardi 23 octobre

Modération : Christine Nougaret (directrice d'études à l’École nationale des chartes)

9h : table ronde « Les archives des écoles d’art aux Archives nationales » avec Geneviève Profit (conservatrice du Patrimoine, Archives nationales, responsable des fonds cinéma), Emeline Rotolo (chargée d'études documentaires, Archives nationales, responsable des fonds musique et arts du spectacle) Clothilde Roullier (chargée d'études documentaires, Archives nationales, responsable des fonds beaux-arts), et Patrice Guérin (conservateur du patrimoine, chef de la Mission des archives du ministère de la Culture)

(conservatrice du Patrimoine, Archives nationales, responsable des fonds cinéma), (chargée d'études documentaires, Archives nationales, responsable des fonds musique et arts du spectacle) (chargée d'études documentaires, Archives nationales, responsable des fonds beaux-arts), et (conservateur du patrimoine, chef de la Mission des archives du ministère de la Culture) 10h15 : « La numérisation des archives audiovisuelles des écoles d’art via PSL-Explore », Lise Facchin (cheffe de projet numérisation et conservation, PSL-Explore)

(cheffe de projet numérisation et conservation, PSL-Explore) 10h45 : pause

11h : « Le théâtre à l'Université : une révolution copernicienne ? », Robert Abirached (professeur émérite de l'université Paris-Ouest Nanterre)

(professeur émérite de l'université Paris-Ouest Nanterre) 11h30 : table ronde « 1968 dans les écoles d’art, regards croisés d’élèves et enseignants ». Avec Mathilde Ferrer (fondatrice et ancienne responsable de la médiathèque à l’ENSBA), Alain Louvier (compositeur, ancien élève, directeur - de 1986 à 1991 - et professeur d'analyse au CNSMDP), Gérard Paris-Clavel (graphiste social, ancien élève de l’EnsAD, co-fondateur des collectifs Grapus et Ne pas plier), Catherine Salviat (ancienne élève du CNSAD, sociétaire honoraire de la Comédie-Française). Animée par Louis Paris (chargé de recherches, École nationale des chartes)

Remerciements aux différents services des établissements ayant contribué à la réussite du programme : La Fémis, le Conservatoire national supérieur d'Art dramatique, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, et l’École nationale supérieure des beaux-arts, PSL, le Comité d’Histoire du Ministère de la culture.