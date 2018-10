L'inclusion scolaire dans tous ses états

Summary

Depuis les années 1990, l’ancrage supranational des politiques du handicap dans le répertoire de la lutte contre les discriminations se traduit par la mise en place de dispositifs locaux visant l’inclusion des personnes en milieu ordinaire. Partant du cas de l’éducation, le séminaire propose d’examiner les transformations et tensions ainsi induites. Une première partie retracera l’histoire de l’éducation spéciale en France et le rôle joué par divers acteurs (professionnels de l’éducation et de la santé, associations de familles). Une seconde présentera des travaux empiriques récents qui saisissent le problème à travers différents angles : inégalités sociales, médicalisation de l’échec scolaire, travail de qualification des troubles, rôle des associations, recours et non-recours au droit…