Summary

Le colloque s’inscrit dans le projet TEAPREA « Teaching and Preaching with Patristic auctoritates – Meister Eckhart in France and Germany, past and présent » (ANR-DFG), qui a pour objectif déterminer les sources patristiques d’Eckhart, de les analyser et de réfléchir méthodiquement à leur nature et leur utilisation par le Maître allemand, ainsi que par ses premiers lecteurs, comme Henri Suso, Jean Tauler et Nicolas de Cues. À cette occasion nous allons rechercher, par une approche pluridisciplinaire, les sources patristiques du commentaire latin de l’évangile de Jean élaboré par Maitre Eckhart. Nous préciserons comment il se situe par rapport aux commentaires d’Origène et d’Augustin sur Jean, mais nous rechercherons également comment il met en perspective l’apport d’Hilaire de Poitiers, de Jean Chrysostome, Jean Damascène, etc.