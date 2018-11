La cérémonie publique dans la France contemporaine

Announcement

Depuis l’instauration de la Ve République les cérémonies publiques en France ont connu une véritable mutation et ceci, sous l’influence de plusieurs facteurs :

Le premier est la place prise par le président de la République qui supplante comme incarnation de la nation les corps constitués, tant et si bien que c’est désormais autour de sa personne que s’organisent les cérémonies. Le second facteur étant une nette évolution en raison de la médiatisation : progressivement elles sont moins organisées pour des spectateurs – le public physiquement présent – que pour des téléspectateurs au risque parfois de transformer le rituel en spectacle. Le troisième est que leur évolution est liée à celle des sensibilités collectives : perception de la mort, désacralisation du politique, demande de transparence et de proximité qui posent de nouvelles contraintes aux organisateurs… Enfin, depuis les années 80 et l’intégration progressive de la France dans l’Union Européenne, elles constituent une pièce de première importance dans l’affirmation symbolique de l’État républicain pris entre les politiques symboliques propres développées par les collectivités locales et l’horizon européen, voire bousculé par les craintes identitaires qui traversent le pays tendant parfois à devenir des cérémonies de réassurance collective.

L’objet de ce séminaire est d’étudier ces métamorphoses et les enjeux qui les sous-tendent non seulement du point de vue de ce qui est dit, mais aussi de la façon dont elles sont mises en scène, les deux dimensions se conjuguant pour fabriquer la symbolique républicaine. Il s’agit donc d’un objet de premier intérêt pour l’histoire culturelle de ce pays et l’histoire des politiques symboliques.

Le moment privilégié sera la Ve république dans la mesure où celle-ci modifie profondément le décorum républicain en le centrant sur la personne du président, mais on ne s’interdira pas, ne serait-ce qu’à titre comparatif de faire des incursions dans le dispositif cérémonial de la IVe voire, de la IIIe République.

Les objets d’étude sont nombreux puisque les cérémonies publiques ont connu au cours des dernières années une véritable inflation : commémorations annuelles traditionnelles comme le 11 novembre ou le 8 mai ou bien encore nouvelles commémorations comme le 16 juillet (Rafle du Vel d’hiv) ou le 10 mai (abolitions de l’esclavage). Il ne sera pas question donc d’être exhaustif. Dans ce corpus, les panthéonisations comme rituel présidentiel par excellence occuperont une place centrale et seront l’objet d’une étude systématique. Nous nous intéresserons autant à leur cadre légal, au processus de prise de décision, aux actions des réseaux pour promouvoir telle ou telle personnalité, aux projets de mises en scène qu’à la cérémonie elle-même, son déroulement, sa scénographie et son audience. L’intérêt d’inclure les panthéonisations dans une étude plus globale sur les cérémonies publiques est de voir si leur évolution correspond aux inflexions générales de la mise en scène de l’État ou si elles connaissent une évolution singulière. L’hypothèse que nous formulons en proposant cette enquête est que ce rituel cristallise et amplifie les évolutions qui affectent la cérémonie publique dans son ensemble. Le séminaire se posera la question de la performativité de ces cérémonies : quelle est leur efficacité ? quelles traces laissent-elles ? L’étude de la réception (presse, plaques, baptêmes de rues, de places ou d’établissements scolaires,...)mais aussi des sondages existants, permettront de tenter de les évaluer.

Le séminaire est interdisciplinaire associant des anthropologues, des politistes, des sociologues, des sociologues, des géographes et naturellement des historiens. Il a pour objectif de fédérer les chercheurs et doctorants, travaillant sur ces questions, au-delà de leurs différentes disciplines. La question de la mise en scène et des intentions étant centrale, la parole sera donnée non seulement à des chercheurs ayant travaillé ces objets mais aussi à des témoins et acteurs qu’il s’agisse de hauts fonctionnaires, d’hommes politiques, de créateurs, de scénographes, de responsables d’agence de communication ou encore de réalisateurs de télévision. L’étude des images de ces cérémonies se fera en partenariat avec l’INA.

Un Président, l’histoire et le dispositif cérémoniel

Vendredi 28 septembre 2018

de 14h à 17h Accès réservé

Entretien croisé avec François Hollande, Président de la République

Le centenaire de la Première Guerre mondiale : l’angle cérémoniel

Vendredi 23 novembre 2018

de 14h à 17h

Joseph Zimet, Président de la Mission du centenaire

Président de la Mission du centenaire Anne Hertzog, géographe, université de Cergy-Pontoise

Cérémonies de mémoire

Vendredi 7 décembre 2018

de 14h à 17h

Mathilde Labbé, lettres modernes, université de Nantes

lettres modernes, université de Nantes Clément Puget, historien, université Bordeaux-Montaigne

Le spectacle comme cérémonie

Vendredi 25 janvier 2019

de 14h à 17h

Maryline Crivello , historienne, AMU

, historienne, AMU Jean-Clément Martin , historien, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

, historien, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Jean-Luc Courcoult, Compagnie Royal de Luxe, (sous réserves)

Voyages en régions, voyages à l’étranger : les rituels du chef de l’État

Vendredi 15 mars 2019

de 14h à 17h

Agnès Tachin , historienne, université de Cergy-Pontoise

, historienne, université de Cergy-Pontoise Nicolas Mariot, sociologue, CNRS

L’ouverture des cérémonies sportives : une cérémonie publique ?

Vendredi 5 avril 2019

de 14h à 17h

Paul Dietschy , historien, université de Franche-Comté

, historien, université de Franche-Comté Yvan Gastaut, historien, université de Nice

Versailles : un lieu de la cérémonie républicaine

Vendredi 17 mai 2019

de 14h à 17h

Karine McGrath , responsable des archives du Château de Versailles

, responsable des archives du Château de Versailles Marc Abélès, anthropologue, EHESS

Cette séance aura exceptionnellement lieu au Château de Versailles

