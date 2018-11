Les juifs dans l'Italie médiévale

Announcement

Présentation

À l’occasion de la sortie du nouveau livre de Giacomo Todeschini consacré à l’histoire des juifs d’Italie au Moyen Âge (Gli ebrei nell’Italia medievale, Carocci, 2018), une table ronde se tiendra le 7 novembre 2018 à l’EHESS en présence de l’auteur.

Connu en France pour ses travaux d’historien de la pensée économique médiévale (Richesse franciscaine, Verdier, 2008 ;Au pays des sans-nom, Verdier, 2015 ; Les Marchands et le Temple, Albin Michel, 2017), Giacomo Todeschini est également un spécialiste de l’histoire des juifs (La ricchezza degli ebrei, CISAM, 1989 ; La banca e il ghetto. Una storia italiana, Laterza, 2016). Cette table ronde aura lieu juste après le colloque international « Être juif et pauvre. Rôles sociaux et capacités d’agir en mondes chrétiens et musulmans (Moyen Âge-Époque moderne) » organisé à l’EHESS les 5 et 6 novembre 2018, qui verra la participation de Giacomo Todeschini en qualité de discutant final.

Intervenants

Cette rencontre sera animée par

Javier Castaño (CSIC Madrid),

(CSIC Madrid), Mathias Dreyfus (Musée national de l’histoire de l’immigration),

(Musée national de l’histoire de l’immigration), Michaël Gasperoni (Centre Roland Mousnier-CNRS),

(Centre Roland Mousnier-CNRS), Sylvie-Anne Goldberg (CRH-EHESS)

(CRH-EHESS) Davide Mano (CRH-EHESS).

Informations pratiques

7 novembre 2018

14h-16h

EHESS 54 Boulevard Raspail

Salle BS1_28