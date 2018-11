L'internationalisation des gastronomies françaises et japonaises

Announcement

4-5 février 2019

Université Paris-Sorbonne, UMR 8185 ENeC

Argumentaire

Le repas gastronomique des Français est inscrit par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2010. Le repas familial japonais a fait son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013. Il y a sans doute de multiples raisons pour expliquer que les cuisines française et japonaise soient les deux premières à être honorées et ainsi "protégées", mais la raison principale n'est-elle pas à rechercher dans le rapport à l'international, opposé et complémentaire de ces deux univers culinaires ? En effet, la gastronomie française est depuis longtemps internationalisée et s’est longtemps pensée comme l’expression d’un art de vivre synonyme de civilisation, tandis que la gastronomie japonaise, nouvelle venue dans le kaléidoscope culinaire mondiale, est plus introvertie et son succès est intervenu pour beaucoup au départ sans une réelle promotion de la part du Japon.

Dans le cadre de Japonismes 2018, le laboratoire ENeC organise une journée d'étude sur le thème de l'internationalisation des gastronomies/cuisines françaises et japonaises, dans une perspective comparative. Sont attendues notamment des communications sur les métissages des deux cuisines, soit ensemble en France ou au Japon, soit avec d'autres cuisines dans des pays tiers. On pourra également s'interroger sur les aspects commerciaux et logistiques de l'internationalisation des cuisines japonaise et/ou française (importations de matière première ou produits locaux, place des IAA, des chaînes commerciales etc.). Enfin, puisque Japonismes 2018 commémore le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France, ainsi que le 150e anniversaire du début de l’ère Meiji lorsque le Japon s’ouvrit à l’Occident, l'évolution sur le long terme des interrelations entre la France et le Japon sur le plan culinaire pourra être le fil conducteur de réflexions historiques, géographiques et/ou sociologiques.

Modalités de soumission

Les communications auront lieu en français ou en anglais. Les propositions de communications, dans une des deux langues (max. 3000 signes espaces compris), doivent parvenir

avant le 14 décembre 2018

à vincent.moriniaux[at]sorbonne-universite.fr etbaumert[at]ilas.nagoya-u.ac.jp

Les déplacements/logement depuis la province pourront éventuellement être pris en charge. Les organisateurs s'engagent également à veiller à la publication des textes qui seront retenus par le comité scientifique.

Comité scientifique