Summary

Dans le cadre du projet « TRANSARCHIVES - Pratiques d’archivage et patrimonialisation du film : rencontres transcontinentales du passé et du présent », soutenu par la Fellowship Européenne Marie Sklodovska Curie, nous vous invitons à une séance et à une journée d’études qui visent à analyser les interactions entre la France et l’Amérique latine à travers le cinéma. Les intervenant se concentreront sur différentes périodes et situations clés telles que : les réalisateurs sans frontières qui ont travaillé des deux côtés de l’océan atlantique, la période révolutionnaire des années soixante et soixante-dix, les visions des critiques cinématographiques clés et aussi les enjeux contemporains liés à la circulation du cinéma latino-américain en France et du cinéma français en l’Amérique latine.