AcTo Acolhir e tornar

Summary

La première rencontre du projet AcTo est l’occasion de présenter les projets et les ressources numériques existantes en occitan médiéval et d’entamer un dialogue visant à créer des interactions nouvelles. En particulier les chercheurs sont actifs dans les domaines de recherche suivants : développement de dictionnaires informatisés et ressources lexicales numériques pour l’occitan médiéval ; constitution d’éditions électroniques de textes des troubadours et d’autres textes en occitan, de bibliographies électroniques ; développement d’outils et algorithmes pour le traitement automatique de l’occitan ; création de ressources ontologiques, géo-historiques et/ou cartographiques pour la reconstruction de l’espace occitan médiéval, et leur utilisation pour l’annotation et l’enrichissement de documents ; développement d’un cadre théorique et méthodologique pour la philologie numérique de l’occitan médiéval.