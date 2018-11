Karl Marx et l'exil : nouvelles approches

Announcement

Delphine DIAZ (Université de Reims Champagne-Ardenne, programme ANR AsileuropeXIX)

Mareike KÖNIG (Institut historique allemand)

L'atelier, précédé par une conférence de Sylvie Aprile le 22 novembre à l'Institut historique allemand de Paris (IHA), est organisé par l'IHA, le programme ANR AsileuropeXIX ainsi que par la Société de 1848.

Jeudi 22 novembre 2018

18:00 Sylvie APRILE (Université Paris-Nanterre) Karl Marx et l’exil politique en Europe au XIXe siècle

Discutante : Heidi MEHRKENS (University of Aberdeen)

20:00 Vin de l’amitié

Vendredi 23 novembre 2018

9:00

Mot de bienvenue et introduction

9:30 - 11:00

Pauline CLOCHEC (ENS de Lyon), "Les écrits du jeune Marx"

(ENS de Lyon), "Les écrits du jeune Marx" Camille CREYGHTON (Universiteit van Amsterdam/Queen Mary University, London), "Karl Marx et les "colonies" allemandes à Paris et à Londres, 1843–1848"

11:00 - 11:30

Pause café

11:30-12:15

Jean QUETIER (Université de Strasbourg) "Intervenir dans les débats de la social-démocratie allemande depuis Londres"

12:15-13:30

Déjeuner

13:30–15:00

Delphine DIAZ (Université de Reims Champagne-Ardenne), Sylvie APRILE (Université Paris-Nanterre), Mareike KÖNIG (IHA), Hugo VERMEREN (École française de Rome) "Cartographier l’exil européen: l’exemple de Marx à Paris"

(Université de Reims Champagne-Ardenne), Sylvie APRILE (Université Paris-Nanterre), Mareike KÖNIG (IHA), Hugo VERMEREN (École française de Rome) "Cartographier l'exil européen: l'exemple de Marx à Paris" Janet POLASKY (University of New Hampshire) "L'exil bruxellois de Karl Marx : liberté et fraternité révolutionnaire"

15:00-15:15

Pause Café

15:15-16:00

Fabrice BENSIMON (Sorbonne Université), "Marx, Engels et les Fraternal Democrats à Londres"

Table ronde finale Sylvie APRILE (Université Paris-Nanterre), Thomas C. JONES (University of Buckingham), Mareike KÖNIG (IHA), Heidi MEHRKENS (University of Aberdeen) animée par Fabrice BENSIMON (Sorbonne Université)