Announcement

Argumentaire

Pour célébrer le vingtième anniversaire de l’inscription au Patrimoine Mondial du bien en série « Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » et pour valoriser l’achèvement des travaux de restauration de son abbaye, la Ville de Saint- Gilles, en collaboration avec le Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée de l’Université d’Aix-Marseille/CNRS, vous invite au colloque scientifique international De Saint-Gilles à Saint-Jacques. Recherches archéologiques sur l’art roman des « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle » dans le Midi français et en Espagne.

Le thème place au coeur du débat les apports de la recherche archéologique pour la connaissance de l’art monumental roman dans le contexte du pèlerinage, qui fut le moteur de l’essor du monastère aux XIe et XIIe siècles. Les recherches sur lesite abbatial conduites depuis 1999 avec le soutien de la DRAC Occitanie (ex- Languedoc-Roussillon), de l’Agence Nationale pour la Recherche, de la Deutsche Forschungsgemeinschaft et de la Ville de Saint-Gilles par le Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée, ainsi que dans le cadre d’opérations d’archéologie programmée et préventive, ont renouvelé la connaissance de l’histoire monumentale de l’ancienne abbaye et changé la vision de sa place dans l’architecture et l’art du XIIe au XIIIe siècle.

Au cours de ces trois journées, les communications ouvriront un débat interdisciplinaire sur l’apport de la recherche récente à l’étude de l’architecture et de la sculpture monumentale romane sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans le Midi et en Espagne, par le dialogue de l’archéologie, de l’histoire de l’art, de l’étude des sources écrites et de l’épigraphie.

Programme

Jeudi 8 novembre 2018

13h45-14h25 Allocutions de bienvenue

Eddy Valadier, Maire de Saint-Gilles
Direction régionale des affaires culturelles Occitanie

Andreas Hartmann-Virnich, Professeur des Universités, LA3M UMR 7298, Aix-Marseille Université / CNRS

Archéologie du bâti, restauration et politique patrimoniale

14h25-14h50 Vanessa Eggert, Directrice du patrimoine de la Ville de Saint-Gilles : « L’ancienne abbaye de Saint-Gilles : recherches archéologiques et politique patrimoniale »

14h50-15h15 Olivier Poisson, Inspecteur général du patrimoine, Ministère de la Culture : « A propos de la restauration des Monuments Historiques : l'archéologie du bâti et l'évolution des méthodes d'intervention »

15h15-15h35 Quitterie Cazes, Maître de conférences HDR, Framespa, Université de Toulouse – Jean Jaurès : « Saint-Sernin de Toulouse, réflexions sur le sens d'un monument »

, Maître de conférences HDR, Framespa, Université de Toulouse – Jean Jaurès : « Saint-Sernin de Toulouse, réflexions sur le sens d’un monument » 15h35-15h50 Discussion

15h50-16h10 Pause café

Architecture et liturgie : approches archéologiques du cadre monumental

16h10-16h35 Andreas Hartmann-Virnich, Professeur des Universités, LA3M UMR 7298, Aix-Marseille Université/CNRS, Heike Hansen, Docteur-ingénieur architecte et archéologue du bâti, LA3M UMR 7298, Aix-Marseille Université/CNRS (membre associé), Götz Echtenacher, architecte, Büro für Historische Bauforschung : « L'abbatiale de Saint-Gilles : regards archéologiques sur le chantier roman »

16h35-17h00 Marilou Couval, Archéologue, Responsable d'opération, bureau d'études Mosaïques Archéologie : « Les fouilles du choeur roman de l'abbatiale de Saint-Gilles »

, Archéologue, Responsable d’opération, bureau d’études Mosaïques Archéologie : « Les fouilles du choeur roman de l’abbatiale de Saint-Gilles » 17h00-18h00 Visite de l’abbatiale de Saint-Gilles : crypte, nef et chevet

18h10-18h35 Maxime Seguin, Géomaticien, DRAC Corse : « Les escaliers "en vis de Saint-Gilles" en basse vallée du Rhône : méthodes et perspectives d’étude »

Vendredi 9 novembre 2018

Architecture et liturgie : approches archéologiques du cadre monumental (suite)

9h00-9h25 Xavier Lhermite, Archéologue, Responsable d'opération, bureau d'études Éveha, chercheur associé au CESCM -UMR 7302 : « Saint-Martial de Limoges : apport des recherches archéologiques à la connaissance de l'abbatiale du Sauveur »

9h25-9h50 Lei Huang, Doctorant, HiCSA, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « Le chantier de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques »

9h50-10h15 (Sous réserve) Gerardo Boto i Varela, Professeur des Universités, Université de Gérone : « San Isidoro de León (1100-1160) : l'histoire de l'art face à l'archéologie du bâti pour une compréhension structurelle et fonctionnelle de l'église.»

, Professeur des Universités, Université de Gérone : « San Isidoro de León (1100-1160) : l’histoire de l’art face à l’archéologie du bâti pour une compréhension structurelle et fonctionnelle de l’église.» 10h15-10h40 Discussion

10h40-11h00 Pause café

11h10-11h35 Klaus Rheidt, Professeur des Universités, Université de Cottbus-Senftenberg ; Annette Münchmeyer, Chercheur, Université de Cottbus-Senftenberg : « Santiago de Compostela - Investigation archéologique dans le contexte de l'évolution de la cathédrale »

11h35-12h00 Christian Sapin, Directeur de recherche émérite au CNRS, UMR Artehis Auxerre-Dijon : « Cryptes, reliques et hauts lieux de pèlerinage »

, Directeur de recherche émérite au CNRS , UMR Artehis Auxerre-Dijon : « Cryptes, reliques et hauts lieux de pèlerinage » 12h00-12h25 Christian Gensbeitel, Maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, UMR 5060 IRAMAT-CRP2A : « La crypte de Saint-Eutrope de Saintes : une grande crypte romane de pèlerinage de la fin du XIe siècle »

Maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, UMR 5060 IRAMAT-CRP2A : « La crypte de Saint-Eutrope de Saintes : une grande crypte romane de pèlerinage de la fin du XIe siècle » 12h25-12h50 Discussion

13h00-14h30 Pause déjeuner

L’espace de vie monastique : cloître et bâtiments claustraux romans

14h30-14h55 Andreas Hartmann-Virnich, Professeur des Universités, LA3M UMR 7298, Aix-Marseille Université/CNRS, Heike Hansen, Docteur-ingénieur architecte et archéologue du bâti, LA3M UMR 7298, Aix-Marseille Université/CNRS (membre associé) : « L'espace claustral roman de l'ancienne abbaye de Saint-Gilles : recherches archéologiques sur un ensemble monumental déchu »

14h55-15h20 Peter Klein, Professeur des Universités émérite, Université de Tübingen, Heike Hansen, Docteur-ingénieur architecte et archéologue du bâti, LA3M UMR 7298, Aix-Marseille Université/CNRS (membre associé) : « Le cloître de l'abbaye de Silos : datation, programme et fonction à la lumière de l'archéologie du bâti »

, Professeur des Universités émérite, Université de Tübingen, , Docteur-ingénieur architecte et archéologue du bâti, LA3M UMR 7298, Aix-Marseille Université/CNRS (membre associé) : « Le cloître de l’abbaye de Silos : datation, programme et fonction à la lumière de l’archéologie du bâti » 15h20-15h55 Discussion

15h55-16h20 Visite de l’espace claustral de l’abbaye de Saint-Gilles

16h30-17h30 Visite de la façade occidentale de l’abbatiale de Saint-Gilles

Samedi 10 novembre 2018

Le décor architectural : la sculpture monumentale et sa mise en oeuvre

9h00-9h25 Heike Hansen, Docteur-ingénieur architecte et archéologue du bâti, LA3M UMR 7298, Aix-Marseille Université/CNRS (membre associé) : « La construction de la façade de Saint-Gilles »

9h25-9h50 Philippe Bromblet, Ingénieur de recherche, géologue et scientifique de la conservation du patrimoine, Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine, Marseille, avec la collaboration de Lise Leroux, Ingénieure de recherche, géologue et scientifique de la conservation du patrimoine, Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques : « Nouvelles observations sur la nature et la diversité des provenances des pierres utilisées sur les portails sculptés et la façade occidentale de l'abbatiale de Saint-Gilles »

9h50-10h15 Marie-Pierre Bonetti, Doctorante, LA3M UMR 7298, Aix-Marseille Université/CNRS : « La sculpture "erratique" de l'abbaye de Saint-Gilles. Quand des fragments redonnent vie au décor architectural perdu »

, Doctorante, LA3M UMR 7298, Aix-Marseille Université/CNRS : « La sculpture "erratique" de l’abbaye de Saint-Gilles. Quand des fragments redonnent vie au décor architectural perdu » 10h15-10h35 Discussion

10h35-10h50 Pause café

10h50-11h15 Géraldine Mallet, Professeure des Universités, Université Paul-Valery – Montpellier 3, Centre d'études médiévales de Montpellier (CEMM EA 4583), avec la collaboration de Benoît Lafay, restaurateur de sculptures : « L'autel roman de l'abbaye de Gellone (Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault) »

11h15-11h40 Nelly Pousthomis, Professeure des Universités, Université de Toulouse-Jean Jaurès, Laboratoire TRACES - UMR5608 : « Bilan des recherches archéologiques sur la tour-porche et le portail de Saint-Pierre de Moissac »

11h40-12h05 Bernd Nicolai, Professeur des Universités, Université de Berne, Institut für Kunstgeschichte : « Ile-de-France or Italy : The Portico della Gloria of Santiago and the Portal of Saint-Gilles. New considerations about the state of figured portals around 1200 »

, Professeur des Universités, Université de Berne, Institut für Kunstgeschichte : « Ile-de-France or Italy : The Portico della Gloria of Santiago and the Portal of Saint-Gilles. New considerations about the state of figured portals around 1200 » 12h05-12h30 Saverio Lomartire, Professeur des Universités, Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi Umanistici : « La façade de Saint-Gilles et l’Italie : nouveaux regards sur une chronologie renouvelée »

Professeur des Universités, Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi Umanistici : « La façade de Saint-Gilles et l’Italie : nouveaux regards sur une chronologie renouvelée » 12h30-12h50 Discussion

13h-14h30 Pause déjeuner

Saint-Gilles : culte et pèlerinage