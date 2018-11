Announcement

Argumentaire

En Occident, entre la fin du Moyen-Âge et le début de la première modernité, la création savante et artistique de l’Italie renaissante s’est emparée de l’imaginaire des grands hommes, sous la forme de recueils de notices biographiques, de séries de portraits peints, de collections d’épitaphes ou encore de simples listes de noms. À la croisée des disciplines, des genres littéraires, des arts, mais aussi des langues, le répertoire biographique des « hommes illustres » s’y impose comme un motif majeur de la conscience historique, honorant des personnages du passé ou du présent, des hommes de guerre ou de gouvernement, des savants ou des artistes. Or, en terre d’Islam, la production lettrée a très tôt fait une large place à cette matière biographique en tant que mode d’écriture de l’Histoire : elle y est en effet caractérisée par un genre qui apparaît au début du IIe/VIIIe siècle, celui des dictionnaires biographiques (ṭabaqāt). Ces recueils pouvaient regrouper des milliers de notices relatives à des personnages choisis selon des critères particuliers (transmetteurs du ḥadīṯ, juristes, poètes, médecins…) et parfois étranges.

Cette journée lyonnaise du programme « Hommes illustres » porté par l’École française de Rome, en partenariat avec le Centre Roland Mousnier, le CIHAM/UMR-5648 (Université Lyon II-CNRS) et le Dipartimento di Lettere e Filosofia de l’Università degli Studi di Firenze, s’efforcera de proposer quelques études de cas tirés des pratiques des terres d’Islam, dans une démarche comparatiste largement exploratoire.

Programme

10h00 – Cécile Caby et Aurélien Montel (CIHAM-UMR 5648 - Université Lumière-Lyon 2) – Introduction

10h30 – Sébastien Garnier (CIHAM-UMR 5648 - Université Lumière-Lyon 2) – Eléments formels dans les notices biographiques des Adilla d’Ibn al-Šāmmaʽ

11h15 – Adrien de Jarmy (Orient & Méditerranée-UMR 8167 - Sorbonne-Université) – Les caractères hagiogaphiques du Prophète dans la sīra d’Ibn Isḥāq: une biographie contextualisée au premier âge abbasside

12h15 – Vanessa van Renterghem (CERMOM-EA 4091 – INALCO) – Les dictionnaires biographiques, un genre littéraire inscrit dans l’historiographie arabe médiévale

14h30 – Aurélien Montel (CIHAM-UMR 5648 - Université Lumière-Lyon 2) – Des ṭabaqāt romaines : le Libellus de viris illustribus quibusdam apud Arabes de Léon l’Africain

15h15 – Clémence Revest (Centre Roland Mousnier – CNRS) – Manuel Chrysoloras de l’Orient à l’Occident : fabriquer un homme illustre

16h – Conclusions