Le thème de l’édition 2018 des Journées Géopolitiques de Reims (JGR), les « Sécessions », s’inscrit dans l’actualité. Le référendum écossais en 2014 et la situation en Catalogne fin 2017 soulignent l’importance du sujet dans l’Europe contemporaine (mais aussi en France où la nouvelle Calédonie votera une dizaine de jours avant la tenu de ces JGR). Hors d’Europe, la question des sécessions est sensible au Kurdistan (référendum de septembre 2017), sur l’île de Bougainville, à Mindanao, etc.

Ainsi, la volonté d’indépendance s’exprime dans de nombreux territoires.

Les intervenants souligneront ce paradoxe dans un contexte de mondialisation. Les référendums d’autodétermination, imaginés à la Révolution et mis en valeur après la première Guerre mondiale, sont une évolution fondamentale dans le rapport entre habitants et territoires. Est-ce une avancée majeure ou un risque de tensions et de « balkanisation » du monde ? Qu’est-ce qui explique le dynamisme de ces sécessions ? Quelle reconnaissance des entités ainsi apparues ? Malgré l’usage du référendum (donc du vote), la naissance de nouveaux États se fait-elle dans un cadre négocié, moins violent ? Quelles en sont les conséquences pour les pays concernés mais aussi de manière plus globale pour la stabilité du monde ?

Autant de questions auxquelles essayeront de répondre les invités.

Mercredi 14 novembre 2018

La dimension économique des sécessions - Néoma Business School, Campus 1, grand amphithéâtre

14.00 - Introduction - Pascal Choquet, Sharam Alijani et Stéphane Rosière

et 14.15 - Le nouvel égoïsme territorial ou les ressorts économiques des sécessions - Laurent Davezies (Pr., CNAM)

(Pr., CNAM) 15.15 - Surpolitisation des conflits de financement régional et crise de l’investissement public en Catalogne - Nacima Baron (Pr., Université Paris-Est marne-la-Vallée)

(Pr., Université Paris-Est marne-la-Vallée) 16.15 - Table ronde et débat

17.00 - Fin de la première journée

Soirée cinéma en partenariat avec La pellicule ensorcelée - 20h00 - Cinéma Opéra

« Gulistan, Terre de Roses » de Zaynê Akyol - 2016 - 1:26

Dans les montagnes et le désert du Kurdistan, les guérilleras kurdes du PKK nous dévoilent leur quotidien. Ces femmes révolutionnaires combattant Daech (l’État islamique) nous révèlent, sans détour, leurs réflexions et leurs idéaux. Elles nous offrent une immersion intimiste dans leur univers.

Jeudi 15 novembre 2018

La dimension institutionnelle des sécessions - Hôtel de ville de Reims, salle des fêtes

09.00 - Introduction - Ville de Reims, Université de Reims Champagne-Ardenne et Stéphane Rosière

09.15 - Les référendums d’autodétermination, logiques et enjeux - Emmanuel Castellarin (Pr, Université de Strasbourg)

(Pr, Université de Strasbourg) 09.45 - Vers une Écosse indépendante ? - Edwige Camp-Piétrain (PR, Valenciennes, civilisation britannique)

10.30 - Le Donbass, quelle réintégration en Ukraine ? - Céline Marangé (IRSEM)

(IRSEM) 11.00 - La Corse vers la sécession ? - Joseph Martinetti (MCF, Nice Sofia-Antipolis)

(MCF, Nice Sofia-Antipolis) 11.30 - Questions et débat

14.00 - La Catalogne de l’autonomie à l’indépendance ? - Mathieu Petithomme (MCF, Univ. de Franche-Comté)

(MCF, Univ. de Franche-Comté) 14.30 - Pourquoi la Flandre n’a plus besoin de faire sécession ? - Clotilde Bonfiglioli (docteur, URCA)

15.15 - Les États de facto postsoviétiques, des sécessions réussies ? - Thomas Merle (professeur agrégé, URCA)

(professeur agrégé, URCA) 15.45 - Les sécessionismes comoriens : dynamiques de balkanisation d’un archipel - Florentin Brocheton (Paris 4, EneC)

(Paris 4, EneC) 16.15 - Table ronde et débats

17.00 - Fin de la deuxième journée

Vendredi 16 novembre 2018

La sécession comme processus politique et social - Campus SciencesPo Reims

09.15 - Introduction - Tilman Turpin , René-Éric Dagorn , Stéphane Rosière

, , 09.45 - La balkanisation de la société - Jacques Lévy (PR, URCA)

(PR, URCA) 10.00 - Nouvelle-Calédonie : une société « balkanisée » / compartimentée ? - Jean-Christophe Gay (PR, Nice Sofia-Antipolis)

(PR, Nice Sofia-Antipolis) 10.30 - Les Etats-Unis font-ils sécession du monde ? - Elie Baranets (Post-doc, Ecole polytechnique/ISERM)

(Post-doc, Ecole polytechnique/ISERM) 11.00 - Table-ronde et débat

12.00 - Fin des 5èmes Journées Géopolitiques de Reims

Les Journées Géopolitiques de Reims sont des conférences publiques et gratuites.