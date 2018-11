Bolsa de gestão em ciência e tecnologia - Publishing

Announcement

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma (1) Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia para Licenciado/a (BGCT-Lic.) no âmbito do projecto estratégico do Centro de História da Universidade de Lisboa (UID/HIS/04311/2013), com a referência BGCT_Lic_Pub_I&D_HIS_04311_CHUL_2018 financiado por verbas provenientes do Financiamento Estratégico FCT, nas seguintes condições:

Área Científica: História

Requisitos de admissão

Habilitações académicas Licenciatura em área relevante.

Formação complementar : Conhecimentos ou experiência ao nível da edição de texto, suportes e plataformas digitais de publicações, nomeadamente em sistema OJS - Open Journal Systems (OJS) ou similares, e de gestão científica de processos editoriais.

Outros requisitos de admissão

Domínio da língua Inglesa;

Conhecimentos avançados de informática na óptica do utilizador;

Factores preferenciais

Experiência de trabalho em contexto editorial; Experiência prévia em gestão científica, particularmente no contexto das publicações científicas; Experiência na edição de publicações científicas e no trabalho editorial em ciência; Formação, participação ou conhecimentos no contexto da publicação científica ou edição de texto; Gosto pelo trabalho em equipa e facilidade no relacionamento interpessoal; Dinamismo, iniciativa, capacidade de liderança e criatividade; Facilidade de integração em equipas de investigação multidisciplinares; Apetência e capacidade para desenvolver actividades científicas em áreas do saber transversais; Domínio de mais que uma língua estrangeira, além do inglês; Conhecimentos de informática no contexto de software de edição de texto, edição de imagem, e design gráfico.

Plano de trabalhos: No âmbito da Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT-Lic.), aberta pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, prevê-se a realização de um conjunto amplo de actividades de apoio e incentivo à investigação do Centro de História da Universidade de Lisboa (CH-ULisboa), nomeadamente de carácter editorial, a serem executadas nas instalações da instituição pelo bolseiro seleccionado, com a intenção de lhe proporcionar uma formação complementar na gestão de programas de ciência, tecnologia e inovação, assim como de lhe facultar formação ao nível da observação e monitorização do sistema científico e tecnológico nacional, permitindo-lhe, simultaneamente, beneficiar de treino especializado numa instituição relevante do sistema científico e tecnológico português, de reconhecida qualidade e adequada dimensão, como é o CH-ULisboa.

O plano de trabalhos previsto contempla várias tarefas de natureza científica, técnica, administrativa e editorial, em seguida enunciadas, e resumidamente descritas:

Implementar uma política editorial integrada das publicações do CH-ULisboa, em conformidade com as boas práticas internacionais e com as recomendações emanadas pela FCT, I.P. Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pela Universidade de Lisboa relativas à edição de livros e periódicos científicos, designadamente a publicação em editoras de referência, a indexação em plataformas de citação internacional e o recurso universal a sistemas de arbitragem científica; Fazer a divulgação junto da comunidade de investigadores do CH-ULisboa das editoras e periódicos, nacionais e internacionais, com factores de impacto relevantes; Coordenar os processos editoriais e as equipas editoriais autónomas associadas a cada obra, colecção, série e periódico do CH-ULisboa; Apoiar editorialmente a publicação de livros com a chancela do CH-ULisboa; Gerir e desenvolver o repositório digital das Publicações do CH-ULisboa e dos trabalhos publicados pelos investigadores; dirigir as iniciativas de disponibilização e em acesso aberto das publicações do Centro de História; Coordenar e formar voluntários e investigadores juniores em tarefas de apoio às publicações e aos processos editoriais; Apoiar o desenvolvimento de plataformas digitais de publicação, em acesso aberto, com vista à automatização de procedimentos editoriais, em conjunto com as equipas editoriais responsáveis pelos periódicos do CH-ULisboa; Desenvolvimento de publicações electrónicas do CH-ULisboa, sob a forma de e-books, em articulação com as diferentes equipas editoriais autónomas; Preparar a edição de futuras publicações periódicas, a editar pelo CH-ULisboa; Gestão das secções da página oficial do CH-ULisboa no que respeita às publicações; Gestão das orçamentações, stock, doações, permutas, vendas e facturação respectivas às publicações do CH-ULisboa;

Legislação e regulamentação aplicável

Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) –https://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro; Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP (em vigor)https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT.pdf aprovado pelo Regulamento nº 234/2012, publicado na 2ª Série do Diário da República, de 25 de junho de 2012, alterado e republicado pelo Regulamento nº 326/2013, publicado na 2ª Série do Diário da República, de 27 de julho de 2013 e alterado pelo Regulamento nº 339/2015, publicado na 2ª Série do Diário da República, de 17 de junho de 2015 e do Regulamento de Bolsas da Universidade de Lisboa, aprovado por despacho da FCT,I.P (Despacho nº 6977/2015, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 120, de 23 de Junho).

Local de trabalho

O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sob a orientação científica do Professor Doutor Hermenegildo Nuno Goinhas Fernandes.

Duração da(s) bolsa(s)

A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em Janeiro de 2019, eventualmente renováveis durante a elegibilidade do projeto (de acordo com a legislação em vigor - Cf. Legislação e Regulamentação aplicável supra indicada).

Na sequência do procedimento para a atribuição da Bolsa, se a lista de ordenação final, devidamente homologada, contiver um número de candidatos aprovados superior ao do número de Bolsas a ocupar, é sempre constituída uma reserva de recrutamento interna, a qual é utilizada no prazo máximo de 18 meses contados da data da homologação da lista de ordenação final, quando haja necessidade de ocupação por desistência do/a bolseiro/a.

Valor do subsídio de manutenção mensal

O montante da bolsa corresponde a 980€ conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). As bolsas serão pagas mensalmente por transferência bancária. A bolsa será paga mensalmente por transferência bancária. A este valor acresce o Seguro Social Voluntário, correspondente ao 1º escalão, caso o candidato opte pela sua atribuição, bem como o Seguro de Acidentes Pessoais.

O desempenho de funções a título de bolseiro é efetuado em regime de dedicação exclusiva, ao abrigo do Artº. 5º do Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica.

Métodos de selecção

Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular, sendo que os 5 melhores classificados na avaliação curricular serão chamados para uma entrevista presencial.

Composição do Júri de Selecção

Professor Doutor Hermenegildo Nuno Goinhas Fernandes (Presidente do Júri),

Professor Doutor José Manuel Henriques Varandas (Vogal)

Professora Doutora Ana Cristina Ribeiro Marques Roque (Vogal).

Forma de publicitação/notificação dos resultados

Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de projecto de lista ordenada, afixada em local visível e público do Centro de História da Universidade de Lisboa, e publicitada na página electrónica da FLUL domiciliada na Internet (http://www.letras.ulisboa.pt/pt/investigacao/bolsas-de-investigacao/bolsas-flul ).

Do projecto de lista de classificação final podem os candidatos reclamar no prazo de 10 dias úteis contados da sua afixação/publicitação.

O candidato aprovado será notificado através de e-mail.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas

O concurso encontra-se aberto no período de 14-11-2018 a 27-11-2018.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio da candidatura acompanhada dos seguintes documentos (indicando a refª BGCT_Lic_Pub_I&D_HIS_04311_CHUL_2018):

Carta de Motivação

Documento de identificação individual (Cartão de cidadão / Bilhete de identidade);

Curriculum Vitae;

Certificados de Habilitações.

As candidaturas podem ser acompanhadas de, no máximo, duas cartas de recomendação.

As candidaturas deverão ser remetidas por correio para a morada a seguir indicada:

Professor Doutor Hermenegildo Fernandes

Director do Centro de História da Universidade de Lisboa

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa.