L'art nouveau aux confins d'empires : Strasbourg et Riga

Summary

Les principaux centres de l’art nouveau sont, le plus souvent, des villes provinciales qui ne sont pas des capitales traditionnelles de l’art. Ce sont également des villes qui connaissent à la fin du XIXe siècle une grande prospérité et un développement urbanistique important. Strasbourg et Riga sont, de ce point de vue, dans une situation tout à fait comparable. Ce colloque international propose de mettre en parallèle la situation des deux villes au tournant des XIXe et XXe siècles autant que les contextes politiques et culturels ayant permis l’éclosion d’un centre de production artistique fin de siècle.