Announcement

Présentation

Cette journée d’étude, organisée par l’UMR AUSser/ACS et l’UMR EVS/LAURE, s’inscrit dans le cadre du projet collectif de l’équipe ACS (ENSA Paris-Malaquais) « 1989, hors champ de l’architecture officielle » et du projet « ROMA-AURA » porté par le LAURE (ENSA Lyon). Elle sera consacrée principalement aux années 1980 et aux multiples facettes d'un débat qui a vu la France protagonistes du renouvellement de la scène architecturale et de la remise en cause du "paradigme moderniste". La double influence du débat anglais et italien fait de la France un cas de synthèse emblématique de ces deux courants.

Programme

9h30 Ouverture de la journée, par Luc Liogier (directeur de l’ENSAPM), Jac Fol (directeur équipe ACS), Cristiana Mazzoni (directrice UMR AUSser), Benjamin Chavardés (ENSA Lyon - UMR EVS / LAURE) et Federico Ferrari (ENSA Paris-Malaquais - UMR AUSser / ACS)

10h00 Session 1 - "France et monde anglo-saxon, hybridation de modèles"Modération : Federico Ferrari (ENSA Paris-Malaquais - UMR AUSser / ACS)Discutant : Soline Nivet (ENSAPM - UMR AUSser / ACS)

Clément Orillard (EUP – Lab’URBA), "Dunod, l’urbanisme et la traduction des auteurs anglo-saxons"

Françoise Blanc (ENSAT – LRA), "Out of Ordinary, Robert Venturi et Denise Scott Brown, anatomie d’un bâtiment, l’Hôtel du département à Toulouse"

Pierre Chabard (ENSAPLV – UMR AUSser / AHTTEP), "Beaubourg: jardin d'acclimatation du postmodernisme ?"

Blaise Dupuis (Université de Genève – Institut de recherches sociologiques), "Val d’Europe, nouvelle ville traditionnelle : formes et normes d’une doctrine transatlantique"

13h – Pause déjeuner14h30 Session 2 - "Italie-France, identité européenne vs modèle américain ?"Modération : Benjamin Chavardés (ENSA Lyon - UMR EVS / LAURE)Discutant : Françoise Very (ENSAG - MHAevt)

Léa-Catherine Szacka (The University of Manchester), "Lost in Translation? : Échanges France-Italie, de Roma Interrotta à la Biennale de Venise"

Jean Castex (ENSAV – Ladrhaus), "Saverio Muratori 1910-1973. La longue guerre sur la morphologie urbaine"

Lorenzo Ciccarelli (Università di Firenze), "Le caméléon à l’écoute: Renzo Piano dans les années 80"

Antoine Grumbach (Grumbach Associés), "Une traversé d’expériences"

16h30 Table-ronde - "1989 et au delà : la longue durée des années 1980 ?"Modération : Benjamin Chavardés & Federico Ferrari Dialogue avec : Antoine Grumbach et Dominique Rouillard (ENSAPM – LIAT)

Organisation

Responsabilité scientifique

Benjamin Chavardés (ENSA Lyon - UMR EVS / LAURE)

Federico Ferrari (ENSA Paris-Malaquais - UMR AUSser / ACS)

Comité scientifique

Joan Casanelles, ENSA Lyon

Benjamin Chavardés, ENSA Lyon

Claudia Conforti, Université de Rome Tor Vergata

Federico Ferrari, ENSA Paris Malaquais

Jac Fol, ENSA Paris Malaquais

Jean-Philippe Garric, Université de Paris I La Sorbonne

Ariela Katz, ENSA Paris-Malaquais

Guy Lambert, ENSA Paris-Belleville

Comité d'organisation