Summary

Séminaire organisé par le CIRCE (EA 3979 LECEMO), l’ED 122 Europe Latine / Amérique Latine (université Sorbonne Nouvelle Paris 3) et l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (CNRS-ENS de Paris)

Le deuxième cycle du séminaire Bibliothèques d’auteurs, qui fait suite au séminaire Genèse des œuvres entre lectures et écritures, est consacré aux pratiques de lecture et à l’étude génétique de quelques cas exemplaire de collections privées d’écrivains, compositeurs et savants du Moyen-Âge à l’âge contemporain.

Il s’agit d’explorer le rôle joué par les collections privées en tant que « contextes intellectuels » et en tant qu’acteurs de la création littéraire. Cette année, l’étude des bibliothèques s’ouvrira également aux « bibliothèques virtuelles » – c’est le cas de Dante, dont on ne peut reconstituer la bibliothèque qu’à partir de l’analyse de son œuvre et du contexte culturel de son époque – et aux bibliothèques de compositeurs (qu’on interrogera pour comprendre dans quelle mesure les lectures peuvent nourrir la genèse d’une partition musicale). Nous nous pencherons aussi sur les pratiques de lecture et d’annotation au fil des siècles, pour questionner les habitudes courantes à une époque donnée et les usages de longue durée, de manière à mieux cerner les spécificités liées à la personnalité d’un auteur.