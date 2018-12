Le goût du sang et des roses

Summary

Loué par les uns pour ses fulgurances, l’originalité de ses centres d’intérêts, la nouvelle histoire des idées qu’il dessina en faisant prendre à son exploration des hommes et de leur temps le chemin des rêves et des espoirs, des rires et des larmes, le grand historine néerlandais, Johan Huizinga, est aussi critiqué pour sa subjectivité, le caractère invérifiable de ses sources, ses flous chronologiques, sa vision que l’on pourrait qualifier « impressionniste » de l’histoire. Cent ans après la parution du Herfsttij, dans le sillon des Annales, après les vagues du Linguistic Turn des années 60 et du Cultural Turn des années 80, il paraît opportun pour les historiens, littéraires et historiens de l’art de dresser un premier bilan des apports de ce livre fondamental qu'est l'Automne du Moyne Âge, qui permit de placer les représentations, les symboles et les sentiments au cœur de l’enquête historique.