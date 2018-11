Pierre Abélard, génie multiforme

Announcement

Colloque annuel de l’Institut d’Études Médiévales de l’Institut Catholique de Paris

Argumentaire

Étudiant terrible et maître illustre, amant légendaire et logicien virtuose, moine instable et abbé réformateur, poète de génie et philosophe précurseur, théologien prestigieux et deux fois condamné pour hérésie, auteur entre autres de commentaires sur Porphyre et sur la Bible, de traités sur la dialectique et sur la Trinité, de poèmes amoureux et liturgiques, et encore – dans le même dossier – d’une autobiographie controversée, d’une correspondance passionnée et d’une règle religieuse, Pierre Abélard n’est pas seulement une des figures les plus célèbres de tout le Moyen Âge, il en est aussi, comme homme, comme écrivain et comme penseur, une des plus riches, des plus complexes et des plus insaisissables. Aussi a-t-il semblé utile de rassembler autour de sa personne quelques spécialistes parmi les meilleurs de l’histoire, de la logique, de l’éthique, de la théologie, du droit, de la littérature et de l’historiographie du Moyen Âge, afin d’étudier sous divers angles l’originalité, la puissance et l'unité de cette personnalité remarquable du XIIe siècle.

Inscription

Programme

Jeudi 29 novembre 2018

9 h. 15 Camille Riquier (Vice-recteur de l’Institut Catholique de Paris) Accueil

(Institut de recherche et d'histoire des textes, ICP) Introduction

I. L’homme

10 h. 00 Jacques Verger (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) Pierre Abélard et le mouvement scolaire de son temps

10 h. 45 Pause

11 h. 15 Ana Irimescu Morariu (Institut de recherche et d’histoire des textes) Le profil psychologique d’Abélard d’après ses écrits

(Université d'Avignon) Le couple Abélard – Héloïse

(Institut catholique de Paris) Abélard et Cluny : la demeure de Pierre

15 h. 30 Pause

II. Le philosophe

16 h. 00 Matthias Perkams (Université de Jena) Pierre Abélard et la philosophie

(Trinity College, Cambridge) La relation chez Abélard

Vendredi 30 novembre 2018

09 h. 00 Caterina Tarlazzi (Université de Genève) Abélard et les non-choses

(École pratique des hautes études) L'éthique abélardienne

10 h. 30 Pause

III. Le poète, le théologien et l'auteur d'une règle religieuse

11 h. 00 Pascale Bourgain (École nationale des chartes) Pierre Abélard poète

(École nationale des chartes) Pierre Abélard poète

(Institut de recherche et d'histoire des textes, ICP) Pierre Abélard théologien

IV. La postérité

14 h. 45 Jean-René Valette (Sorbonne Université) Pierre Abélard et les langages de l’amour

(Sorbonne Université) Pierre Abélard et les langages de l'amour

(Lycée Pierre de Fermat, Toulouse) La figure d'Abélard dans la littérature moderne et contemporaine.

16 h. 45 Conclusions