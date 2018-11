Reconfigurations du vivant

Summary

À partir de l’étude de la fabrication et de l’utilisation d’artefacts dans des sociétés traditionnelles (Océanie, Amérique du Nord et du Sud, Afrique), nous souhaitons étudier comment l’activité technique utilise des éléments provenant d’organismes vivants pour les recomposer dans des objets auxquels est parfois attribuée une vitalité. Bref, plus que la « figuration » du vivant, c’est bien sa « reconfiguration » que nous voudrions appréhender. Un des enjeux est d’examiner les divers processus vitaux – par exemple manger, se déplacer, se reproduire, interagir avec un environnement – qui sont associés à des artefacts. Par-delà la vie des objets, c’est leur inscription dans des systèmes écologiques qui retiendra l’attention.