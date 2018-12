Announcement

Argumentaire

Le Centre de Recherches en Droit et Gestion de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Meknès organise la 5ème édition du Colloque International : Regards croisés sur les transformations du statut de la femmeau XXIème siècle dans le monde : « femmes et espace » le 7-8 Mars 2019

La question du genre reste toujours épineuse quel que soit le sujet abordé s’y afférant, et ce, selon l’historique de tout type de société. Cependant, l’évolution des inégalités sexuées ne s’analyse pas de la même façon selon les sphères de la société où elles se manifestent. Que l’on soit de l’Occident ou de l’Orient, il réside manifestement des écarts d’esprits sociétaux qui freinent l’épanouissement de la gente féminine. Citons l’exemple d’une image répandue chez les britanniques du XIXème siècle nommant la femme comme un « ange du foyer ». Non seulement l’image est réductrice au niveau du lieu et du rôle où la femme est maintenue, mais elle est aussi une représentation du cloisonnement économique, social, juridique et même politique en ce temps. Par ricochet, c’est l’inconscient collectif qui concoure à pérenniser cette image au long terme. De ce fait, la visibilité des femmes dans l’espace qu’il soit réel ou virtuel n’est pas aussi évidente que celle des hommes.

Aussi cette 5ème édition du colloque international envisage-t-elle un questionnement sur la dialectique de l’affirmation des femmes dans l’espace notamment grâce aux militantes, aux exploratrices, aux artistes, aux écrivaines, aux sportives entre autres. Cela sera l’occasion de voir comment les femmes ont pu détourner, parfois dépasser, le clivage public/privé. Effectivement, l’opposition entre espace public et politique occupé par les hommes et espace privé et domestique destiné essentiellement aux femmes est une problématique qui date de l’Antiquité classique puisque l’on peut considérer qu’elle remonte à l’opposition entre polis et oikos. Chez Aristote, l’oikos est opposé à la polis. L’oikos comme domaine productif assure la base économique et sociale du cadre politique de la cité. L’oikos est le domaine privilégié des femmes, la polis est le lieu privilégié des hommes. Chez Arendt, l’opposition philosophique entre oikos et polis conduit à une séparation théorique entre le travail et la politique. Le travail et la famille seraient des domaines apolitiques, alors que la politique se définit par la prise de parole et l’action. Opposition persistante encore de nos jours. Il sera également intéressant de mettre l’accent sur certaines relations binaires auxquelles les femmes sont confrontées, à savoir par exemple: culture/nature, rationalité/émotivité, pouvoir/moralité... . Il s’agira à travers cela de mettre en avant les qualités qui en ressortent et qui ont participé à l’affranchissement des femmes. Il ne s’agira plus de parler de l’arrivée des femmes dans l’espace comme étant un symptôme de l’ouverture de la société, mais bien comme d’un facteur ayant infléchi le cours de l’histoire sociale et politique.

Le colloque se propose de cadrer la thématique de la femme et l’espace en quelques approches suggestives:

Une approche qui relève de l’historique sociale et politique : comment a évolué, selon divers contextes politiques et géographiques, la possibilité tant pour les hommes que pour les femmes de participer à la vie politique et citoyenne ? Comment les textes juridiques contribuent-ils à cadrer l’espace ? Une approche prenant en considération le travail fait à l’intérieur, notamment le travail domestique, et celui de l’extérieur en mettant en exergue la productivité et le développement. Une approche fondée sur la notion de l’espace en s’interrogeant sur la possibilité d’exister et d’agir dans les espaces extérieurs et intérieurs : quels interdits culturels, sociaux, religieux ont été opposés à la présence des femmes dans l’espace ? Une approche qui met l’accent sur la visibilité des femmes migrantes dans les sphères publiques d’aujourd’hui, d’une part, leur représentation dans les médias, les productions cinématographiques, la littérature et les arts plastiques, et, de l’autre, les images que les femmes migrantes construisent d’elles-mêmes à travers leurs mobilisations et leurs discours sur l’exil.

Une approche qui vise l’agencement urbanistique : comprendre pourquoi et comment prendre en compte l’égalité sociale et de genre dans la construction de l’espace.

Consigne de communication

Propositions (résumés de 300 mots) et Curriculum Vitae de l’intervenant sont à envoyer avant le 31 décembre 2018 à l’adresse suivante : colloque.femme.espace2019@gmail.com

Le texte intégral, après la réponse favorable des comités scientifique et d’organisation, sera envoyé à la même adresse selon les critères suivants :

* Police de caractère : Times New Roman 12.

* 20.000 à 25.000 signes maximum (espaces, notes de bas de page et bibliographie comprises).

* Texte justifié à gauche et interligne simple.

* Citations en bas de page, titres en italique.

* Bibliographie : elle est renvoyée en fin de texte.

Les langues de communication seront le français ou l’arabe

Temps imparti à chaque intervention : 20 minutes

Calendrier

Envoi de proposition : avant le 31 décembre 2018

Notification d’acceptation : 14 janvier 2019

Envoi du texte intégral de l’intervention : 17 février 2019

Envoi du programme définitif : 5 mars 2019

Colloque : 7-8 mars 2019

