Musées d'hier en devenir

Consacré au devenir des musées d’ethnographie, le propos de ce colloque se fonde sur un parti pris quelque peu iconoclaste. Nous nous intéresserons, non pas aux musées les plus neufs ou les plus innovants, mais au contraire à ceux, qui pour une raison ou une autre, ont loupé le coche de la rénovation et se sont trouvés pris au piège d’un certain immobilisme. Partant du constat que ces belles endormies ne sont pas forcément boudées du public, nous essaierons de comprendre comment elles continuent à faire sens et le cas échéant, quel parti elles tirent du fait d’être restées dans leur jus. Si face à la course à l’innovation, qui est aussi une course à l’audience, certains entrevoient la fin du musée, nous essaierons quant à nous de saisir les ressorts de sa permanence. Cette rencontre entend intéresser, au-delà des spécialistes (ethnologues et muséologues), un public plus large de professionnels et d’amateurs éclairés, engagés d’une manière ou d’une autre dans l’action patrimoniale. L’ambition est de leur apporter les moyens d’une réflexivité, en prenant doublement appui sur les acquis disciplinaires et le partage d’expériences en cours.

19 décembre 2018

Introduction

Dominique Séréna , conservateur honoraire du patrimoine, ancienne directrice du Museon Arlaten

Sylvie Sagnes, chargée de recherches CNRS, IIAC-Equipe LAHIC, Paris

Tendances

Matin

Modérateur : Nadège Favergeon, conservatrice, Musée des Beaux-Arts de Carcassonne

Comment le média exposition modifie le rythme de la vie des musées d'ethnologie, Daniel Jacobi , professeur émérite, centre Norbert Elias, équipe Culture & communication, Avignon université

Xavier Roigé Ventura, Professeur, Université de Barcelone

, Professeur, Université de Barcelone L’impermanence des choses : essai de muséographie modulaire, Marc-Olivier Gonseth, ancien conservateur du Musée de Neuchâtel

Focus : le Muséon Arlaten

Après-midi

Modérateur : Céline Chanas, conservateur en chef du patrimoine, directrice du musée de Bretagne, Rennes métropole, Présidente de la Fédération des écomusées et musées de société

Un musée fort imité : l’empreinte méridionale d’un succès, Arnauld Chandivert , maître de conférences, UMPV, CERCE, Montpellier

Véronique Dassié, chargée de recherche CNRS, IDEMEC, Aix-en-Provence

Véronique Moulinié, directrice de Recherche, CNRS, IIAC – Equipe LAHIC, Paris

Sylvie Sagnes, chargé de recherches CNRS, IIAC – Equipe LAHIC, Paris

, chargé de recherches CNRS, IIAC – Equipe LAHIC, Paris Le musée du musée, Dominique Séréna, conservateur honoraire du patrimoine, ancienne directrice du Museon Arlaten

20 décembre 2018

Le poids des ans

Matin

Modérateur : Yvon Hamon, conseiller pour l’ethnologie, DRAC Occitanie – Pyrénées, Méditerranée

Quelque part entre l’éternité et le goût du jour. Effets du passage du temps au Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Jacques Battesti , attaché de conservation, Musée basque et de l’histoire de Bayonne

Marie-Anne Guérin, conservateur en chef du patrimoine, directrice du Musée Savoisien, Chambéry

, conservateur en chef du patrimoine, directrice du Musée Savoisien, Chambéry Au fil de la parole, au Musée du Textile de la Labastide-Rouairoux, Sabine Boudou-Ourliac, attachée de conservation, adjointe au conservateur, conservation des musées, Département du Tarn

Entre contrainte et inventivité

Après-midi

Modérateur : Céline Barbin, conservatrice du patrimoine, conservation départementale des musées de l’Aude, Conseil départemental de l’Aude

Faire, défaire, refaire le musée : une certaine philosophie du temporaire, Alexandre Delarge , président honoraire de la Fédération des écomusées et musées de société, ancien directeur de l’écomusée du Val-de-Bièvre, Fresnes

Annie Josse, Responsable des sites patrimoniaux – Le Daviaud, Biotopia, Musée Charles Milcendeau, Kulmino et Déambul

Projection publique

Passeur de vie, passeur d’histoire, 2015, 52 mn

Film présenté par Raymond Achilli, réalisateur et Xavier Fehrnbach, conservateur en chef du patrimoine, conseiller honoraire pour les musées, DRAC Languedoc-Roussillon et Daniel Travier, fondateur et conservateur de Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard