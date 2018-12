Announcement

Argumentaire

Les travaux sur la prédication ont pris, depuis une vingtaines d’années, une place importante dans le domaine de la recherche en Histoire et en Philologie, créant ainsi un espace propice à l’interdisciplinarité méthodologique. D’une manière générale, la prédication dans la monarchie hispanique a été considérée d’une part, comme un acte de communication visant à « remodeler » la religiosité populaire et d’autre part, comme un exercice de sociabilité publique ou un spectacle destiné au « disciplinement » social (Sozialdisziplinierung) et à l’enseignement doctrinal des fidèles.

Parallèlement à ces objectifs qui concernent l’édification morale et l’instruction doctrinale, les études les plus récentes ont insisté sur l’importance de la prédication dans la création et le développement de réseaux sociaux, tout particulièrement parmi les nobles, mais aussi sur l’enjeu du ministère de la parole dans l’analyse de la mobilité ecclésiastique. Il faut se rappeler ici qu’à partir de 1613 -année marquée par les remous produits par la polémique immaculiste en Andalousie-, plusieurs orateurs nourrissent de leur réflexion le débat sur la pureté de sang qui vient légitimer le lignage de la noblesse espagnole véritable. D’autres orateurs ont réussi à faire carrière grâce à leurs relations étroites avec ces réseaux nobiliaires, faisant ainsi des Grands d’Espagne les destinataires privilégiés de leurs prédications. L’augustin Juan de Castro (1547-1611) reçut ainsi la mitre de Santa Fe de Bogotá en 1608 grâce aux bons rapports qu’il entretenait avec la noblesse palatine. Le dominicain Francisco de Posadas (1644-1713) se servit de l’influence des marquis de Las Escalonias ou du IXe duc de Medina Sidonia pour s’assurer l’entrée au couvent d’Escalaceli, à Cordoue.

En prenant en compte les nouvelles approches épistémologiques dans le domaine de l’histoire sociale et à la lumière des différentes sources que l’on peut mobiliser pour approfondir ce champ de recherche (administratives, juridiques, littéraires ou religieuses), la prédication peut également être conçue comme une voie de promotion sociale garantissant à l’orateur une position stratégique dans son univers ecclésial. En partant de ces considérations interdisciplinaires, nous nous attacherons à examiner tout au long de ce colloque, les différents aspects de l’influence exercée par les ministres de la parole dans le processus de légitimation de la noblesse espagnole. L’étude des stratégies et des discours déployés par les ministres de la parole dans l’Espagne de l’Ancien Régime, contribuera à apporter un éclairage nouveau aux questions suivantes : quels furent les recours employés en chaire pour la défense de la noblesse ? Quels furent les prédicateurs qui réussirent à pénétrer les cercles nobiliaires ? Quel intérêt put avoir la noblesse en promouvant les prédicateurs ? Furent-ils alors les véritables « bastions » de l’immobilisme social pendant l’Ancien Régime ?

Ce colloque s’inscrit parfaitement dans le programme de recherche transversal que l’équipe ERLIS développe à travers ses axes (Axe 1 : « Mémoires et imaginaires collectifs » et Axe 2 : « Circulations, influences et réceptions »). En outre, ce colloque constitue la première activité scientifique réalisée conjointement avec l’Instituto de Estudios Hispánicos de la Modernidad (IEHM), institution avec laquelle l’Université de Caen a tout récemment signé un accord de collaboration scientifique. L’ICP de Paris se joint également à ce projet de recherche en participant à l’organisation de cette rencontre.

Programme

Mardi 8 janvier 2019

Après-midi (15h-17h30)

Présentation : Águeda García Garrido y Alejandra Testino-Zafiropoulos

Session 1: Donner de la noblesse à l’humanité du Verbe/Dar nobleza a la humanidad del verbo

Estrella Ruiz-Gálvez Priego , ERLIS, Université de Caen (15h30-16h) : Privilegio marial y mentalidad nobiliaria (siglos XV-XVII).

, ERLIS, Université de Caen (15h30-16h) : Privilegio marial y mentalidad nobiliaria (siglos XV-XVII). Gonzalo Pérez Castaño , Universidad de Valladolid (16h-16h30): La (des)legitimación de la nobleza en los albores de la modernidad, a través de la predicación de Vicente Ferrer.

, Universidad de Valladolid (16h-16h30): La (des)legitimación de la nobleza en los albores de la modernidad, a través de la predicación de Vicente Ferrer. Patrick Goujon, Facultés jésuites de Paris-Centre Sèvres (16h30-17h) : La prédication jésuite : instructions d’Ignace de Loyola aux premiers compagnons.

Discussion

Mercredi 9 janvier 2019

Matin (9h30-12h)

Présidente : Alexandra Merle (ERLIS, Université de Caen)

Session 2: Prédicateurs à la Cour/Predicadores en el ámbito cortesano

Fernando Negredo del Cerro , Universidad Carlos III de Madrid (9h30-10h): Nobleza obliga. Impronta aristocrática en la predicación cortesana del Siglo de Oro.

, Universidad Carlos III de Madrid (9h30-10h): Nobleza obliga. Impronta aristocrática en la predicación cortesana del Siglo de Oro. Sarah Voinier, Université d’Artois (10h-10h30) : Stratégie(s) de légitimation dans le paratexte des oraisons funèbres du dernier Habsbourg d’Espagne.

Université d’Artois (10h-10h30) : Stratégie(s) de légitimation dans le paratexte des oraisons funèbres du dernier Habsbourg d’Espagne. Jaume Garau Amengual, IEHM, Universidad de las Islas Baleares (10h30-11h): Jerónimo de Florencia, predicador de nobles.

IEHM, Universidad de las Islas Baleares (10h30-11h): Jerónimo de Florencia, predicador de nobles. Francisco J. García Pérez , IEHM, Universidad de las Islas Baleares 1h-11h30):“Lúcidos son los que sucedieron en grandes casas”: mecenazgo nobiliario ypropaganda política en la Real Capilla de Carlos II.

, IEHM, Universidad de las Islas Baleares 1h-11h30):“Lúcidos son los que sucedieron en grandes casas”: mecenazgo nobiliario ypropaganda política en la Real Capilla de Carlos II. Discussion

Pause déjeuner

Après-midi (15h-17h30)

Président: Jaume Garau Amengual (IEHM, Universidad de las Islas Baleares)

Session 3: Prédication et mobilité sociale/Predicación y movilidad social

Susana Truchuelo García, Universidad de Cantabria (15h-15h30): La batalla por el púlpito. Predicación, poder e hidalguía en las villas vascas.

Universidad de Cantabria (15h-15h30): La batalla por el púlpito. Predicación, poder e hidalguía en las villas vascas. Elisa Novi Chavarria , Università Del Molise (15h30-16h): Predicare nell’Italia spagnola: attore, prattique, modelli.

, Università Del Molise (15h30-16h): Predicare nell’Italia spagnola: attore, prattique, modelli. Éric Roulet , Université du Littoral (16h-16h30) : Sauver les âmes, toucher les cœurs. Prêches et prédicateurs dans les villages indiens de la nouvelle Espagne au XVIe siècle.

, Université du Littoral (16h-16h30) : Sauver les âmes, toucher les cœurs. Prêches et prédicateurs dans les villages indiens de la nouvelle Espagne au XVIe siècle. Anna Busquets Alemany, Universitat Oberta de Catalunya (16h30-17h): El dilema del misionero: contrabando, religión y luchas por el poder.

Discussion et clôture du Colloque