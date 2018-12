Mythes d'origine dans les sociétés asiatiques

Announcement

Programme

Jeudi 6 décembre

INALCO-CERLOM, salons d’honneur, 2 rue de Lille, 75006 Paris

9h30 : Stéphane Sawas, directeur de l’Ecole doctorale de l’INALCO, allocution d’ouverture

Sous la présidence de Jean-Louis Bacqué-Grammont, directeur de recherche émérite, CNRS

9h45 : Jean-Jacques Glassner, directeur de recherche émérite, CNRS, « En Mésopotamie, les graphèmes racontent les mythes. La création du monde par Enlil »

10h15 : Laurent Metzger, professeur, Université de La Rochelle, « Mythes royaux dans le monde malais »

10h45 -11h00 : Pause

11h00 : Anna Caiozzo, professeur des universités, Université Bordeaux Montaigne (UMR Ausonius), « Le roi magicien de Frazer à de Heusch : une lecture de la royauté dans les copies enluminées du Livre des rois de Firdawsī »

11h30 : Jean Haudry, directeur d’études, EPHE-IV, « Vala védique et le vara avestique »

12h00 : François Delpech, directeur de recherche honoraire au CNRS, « Dionysos, les serpents et l’origine mythique de la civilisation de l’Inde : notes sur une légende grecque »

Sous la présidence de Jean-Michel Mouton, correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

14h30 : Kunthea Chhom, chercheuse, Centre international de documentation et de recherches, (Autorité APSARA), Siem Reap, « Le mythe de Kambu chez les Khmers : une pratique sanskritique »

15h00 : Sachchidanand SAHAI, conseiller pour L’Autorité Nationale APSARA, Angkor, « De Kauṇḍinya à Kambu, les mythes d’origine de la nation khmère »

15h30 : Olivier de Bernon, responsable adjoint « Diffusion du bouddhisme - Transmission et inculturation du bouddhisme en Asie », École française d’Extrême-Orient, « Le ‘jugement sur les courges’ : le mythe de l’origine des Lois dans les dhammasattha de l’Asie du Sud-est »

16h00-16h15 : Pause

16h15 : Véronique Alexandre-Journeau, chercheur, Sorbonne université (Creops), « Mythe de la création des étalons sonores en Chine »

16h45 : Laurent Quisefit, membre du Centre d’Etudes coréennes de l’EHESS, « Ethnogenèse et récits coréens des origines »

17h15 : François Macé, professeur émérite à l'INALCO, « Le commencement des commencements, les mythes d’origines au Japon du Kojiki aux Engi »

Vendredi 7 décembre AIBL

Palais de l’Institut de France, grande salle des séances, 23 quai de Conti, 75006 Paris

9h30 : Jean-Pierre MAHÉ, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, président de la Société asiatique, allocution d’ouverture

Sous la présidence de Jean-Pierre MAHÉ, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, président de la Société asiatique

9h45 : Michel Bozdémir, professeur des universités, INALCO (HCERES), « Le mythe du loup dans le monde turc »

10h15 : Jean-Louis Bacqué-Grammont, directeur de recherche émérite, CNRS, « Songes prémonitoires et mythes fondateurs, deux exemples ottomans »

10h45-11h Pause

11h00 : M. Gobalakichenane, membre de la Société asiatique, « Deux cas de mythes tamouls : Agattiyane et Nakkîrane (Agattiyar et Nakkîrar) »

11h30 : Irma Piovano, présidente, de l’AIT (Asia Institute for Researches and Publications), Université de Turin, « Śakuntalā et la naissance de Bharata »

12h00 : Vasundhara Kavali Filliozat, membre de la Société asiatique, « L’écriture, corps de Śiva »

15h30 Séance publique de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Pierre-Sylvain FILLIOZAT, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vice-président de la Société asiatique « Le son du sanscrit, origine de l’univers »

Satyanad Kichenassamy, professeur, Université de Reims Champagne-Ardenne, « L'irruption de l'infini : la légende de la colonne de lumière » sous le patronage de Pierre-Sylvain FILLIOZAT

Pierre-Sylvain FILLIOZAT, Conclusion