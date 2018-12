Le monachisme féminin dans l'Europe méridionale au Moyen Âge

Announcement

Présentation

Organisée dans le cadre de la thématique Terrae associant les UMR Framespa et Traces (Université Toulouse-Jean Jaurès/CNRS), cette journée d’étude invite à centrer l’attention des médiévistes sur la part féminine du monachisme méridional, bien souvent ignorée en tant que telle, ou, au mieux, moins étudiée que les monastères d’hommes. Or, les textes, comme les fouilles archéologiques, méritent d’être aujourd’hui analysés à la lumière des apports historiographiques récents de l’histoire du genre, en plein essor dans le domaine du fait religieux. D’autant que l’espace retenu, celui de l’Europe méridionale (Midi de la France, Espagne et Italie), n’a pour l’instant attiré l’intérêt des chercheurs sur ce terrain particulier que de façon inégale et souvent marginale. Cette journée d’étude tentera donc de soulever un certain nombre de questions propres aux communautés féminines du Midi européen : leur histoire se confond-elle avec celles de leurs homologues masculins et quels rapports entretiennent-elles avec eux ? Quelle fut leur importance et quels rôles ont-elles joués dans l’Église et la société de leur temps ? Perçoit-on des particularités « méridionales » qui distingueraient ces communautés de leurs consœurs plus septentrionales ? Ont-elles connu la même « histoire », les mêmes rythmes d’évolution, les mêmes réformes ? Peut-on saisir une topographie spécifique aux couvents féminins et comment s’intègre-t-elle dans l’espace environnant ? C’est à travers l’analyse de cas particuliers ou d’études régionales plus larges que les contributeurs tenteront de répondre à ces questionnements croisés.

Programme

Jeudi 4 avril 2019

14h30 Introduction

14h45 Eleonora Destefanis (Université du Piémont oriental), Monastères féminins, activités économiques et culture matérielle au haut Moyen Âge : un aperçu sur le cas italien

(Université du Piémont oriental), Monastères féminins, activités économiques et culture matérielle au haut Moyen Âge : un aperçu sur le cas italien 15h45 Isabelle Réal (Université Toulouse-Jean Jaurès), Formes féminines du monachisme dans le Midi de la Gaule aux premiers siècles du Moyen Âge (VI e -VII e siècles)

(Université Toulouse-Jean Jaurès), Formes féminines du monachisme dans le Midi de la Gaule aux premiers siècles du Moyen Âge (VI -VII siècles) 16h30 Florian Gallon (Université Toulouse-Jean Jaurès), Entre communautés doubles et couvents de moniales : les femmes au monastère dans la péninsule Ibérique du haut Moyen Âge

Vendredi 5 avril 2019

9h30 Cécile Treffort (Université de Poitiers), De Radegonde à Agnès : les premières communautés religieuses féminines d’Aquitaine du Nord (VI e -milieu du XI e siècle)

(Université de Poitiers), De Radegonde à Agnès : les premières communautés religieuses féminines d’Aquitaine du Nord (VI -milieu du XI siècle) 10h15 Christian Gensbeitel (Université Bordeaux-Montaigne), Architecture et topographie religieuse des monastères féminins en Aquitaine (XI e -XII e siècle)

(Université Bordeaux-Montaigne), Architecture et topographie religieuse des monastères féminins en Aquitaine (XI -XII siècle) 11h15 Alexis Grélois (Université de Rouen), Les moniales cisterciennes dans le Toulousain et en Gascogne (XII e -XIV e siècle)

(Université de Rouen), Les moniales cisterciennes dans le Toulousain et en Gascogne (XII -XIV siècle) 14h Haude Morvan (Université Bordeaux-Montaigne), Dominicaines et clarisses dans le sud-ouest de la France au Moyen Âge : bilan historiographique et perspectives de recherche

(Université Bordeaux-Montaigne), Dominicaines et clarisses dans le sud-ouest de la France au Moyen Âge : bilan historiographique et perspectives de recherche 14h45 Yoan Mattalia (Université Toulouse-Jean Jaurès), Beaulieu, une maison féminine de l’Ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem dans le diocèse de Cahors, XIII e -XV e siècle

(Université Toulouse-Jean Jaurès), Beaulieu, une maison féminine de l’Ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem dans le diocèse de Cahors, XIII -XV siècle 15h45 Mélanie Chaillou (Service archéologique de Toulouse métropole), Rassembler les morts. Le cimetière privilégié de l’abbaye féminine Notre-Dame de La Sagne (Vielmur-sur-Agoût), XIIIe-XVesiècle

16h30 Conclusions