Announcement

Présentation

L’Institut historique allemand (IHA), centre de recherche de la fondation publique Max Weber – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, recrute pour le 1er juin 2019 (négociable) deux doctorant-es avec un projet de thèse (24 heures hebdomadaires).

L’Institut historique allemand s’est donné une triple mission »Recherche – Médiation – Qualification«. Il œuvre dans le champ de l’histoire française, franco-allemande et ouest-européenne – de l’Antiquité tardive à nos jours – et joue un rôle de médiateur entre la France et l’Allemagne. Il s’est récemment enrichi de deux nouveaux axes de recherche: les humanités numériques et l’Afrique subsaharienne.

Ces postes permettent de concevoir, de mener ou d’achever un projet de thèse en histoire s’inscrivant dans le profil scientifique de l’IHA, mais dont le sujet peut être défini par le ou la candidat-e. Outre ses propres activités de recherche, la chercheuse/le chercheur consacrera 12 heures hebdomadaires à des tâches parascientifiques et qualifiantes au sein du service administratif et péri-scientifique de l’IHA. L’un des postes est rattaché aux relations publiques et presse, l’autre à la communication scientifique (blogs et réseaux sociaux).

Profil requis

un master en histoire

très bonne maîtrise du français et de l’allemand, bonnes connaissances de l’anglais

bonne aptitude rédactionnelle

rigueur et goût du travail soigneux et appliqué

aisance avec les réseaux sociaux (blogs, Twitter, Facebook, etc.) et la maintenance d’un site Internet (Typo 3) ; des connaissances de Photoshop et Indesign sont les bienvenues

projet de recherche à haute valeur qualitative

Conditions d'emploi et de rémunération

Nous proposons :

une collaboration au sein d’une équipe dynamique et dans un environnement international

une activité variée en plein cœur de Paris

un salaire indexé sur la grille indiciaire de rémunération des contrats de travail français de l’ambassade d’Allemagne en France (»contrats locaux«), à l’indice de salaire H1 si les conditions sont requises (à partir de 2705 euros bruts mensuels ; conformément à la convention relative à la double imposition, l’imposition se fera en Allemagne en cas de nationalité non française)

des prestations complémentaires santé et prévoyance

un CDD limité à 12 mois dans un premier temps, avec option de prolongation de deux années, dans une institution publique, financée par le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche.

L’IHA est un employeur soucieux de prendre en compte la vie familiale de ses employé-es. Vous trouverez sur notre site Internet des informations sur le service d’aide aux familles de l’institut ainsi qu’un guide sur le congé maternité, les modes de garde des enfants, le congé parental et l’allocation parentale en France et en Allemagne, tenant compte des particularités du lieu de séjour à l’étranger. N’hésitez pas à nous contacter directement. Pour toute question sur la rémunération, la conciliation de la vie familiale et professionnelle ou sur le travail à l’étranger, nous vous invitons à contacter Mme Maren Dehne (mdehne@dhi-paris.fr ou +33 [0]1 44 54 23 81).

Conditions de sélection

À qualifications égales, priorité sera donnée aux candidat-es handicapé-es. La fondation Max Weber et l’IHA promeuvent l’égalité professionnelle des hommes et des femmes et s’efforcent d’augmenter le nombre de femmes dans la recherche. Ils invitent donc explicitement les femmes qualifiées à présenter leur candidature. À qualifications égales, priorité sera donnée aux femmes, conformément aux directives fédérales en matière d’égalité entre les sexes.

Conditions de candidature

Merci d’adresser votre candidature avec les documents usuels (lettre de motivation, CV, photocopies de diplômes, attestations de connaissances linguistiques, coordonnées de deux personnes de référence) ainsi qu’une description du projet de recherche (max. 15 000 signes, espaces compris) sous forme électronique (dossier complet et réuni dans un unique fichier PDF)

au plus tard le 31 janvier 2019

à M. Thomas Maissen, bewerbung@dhi-paris.fr.

Sous réserve de modifications, les entretiens se dérouleront le 18 février 2019.