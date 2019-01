Une autre Renaissance en Centre-Val de Loire (1480-1650)

Announcement

Université d'Orléans 3-6 décembre 2019

Argumentaire

La réflexion s’organisera autour de quatre axes :

1 - L’étude du rôle dirigeant de plusieurs princesses et reines de France dans ces duchés tout au long de la Renaissance.

En effet, au cours de la première modernité, ces duchés et quelques comtés dont les territoires correspondent à l’actuelle Région Centre - Val de Loire, eurent à leur tête une série assez exceptionnelle de femmes qui, filles, veuves, mères ou sœurs de rois de France, influencèrent la vie politique, culturelle et religieuse de la région. En effet se succédèrent à la tête du duché de Berry, entre 1498 et 1601 Jeanne de France, Marguerite de Navarre, Marguerite de Valois, Élisabeth d’Autriche et Louise de Lorraine. De son côté, Anne de Beaujeu est comtesse de Gien entre 1481 et 1522 tandis que Renée de France († 1574), duchesse de Ferrare, est comtesse (1510) puis duchesse de Chartres (1528) et dame de Montargis (1528). Louise de Savoie, Éléonore de Habsbourg et Marie Stuart sont duchesses de Touraine entre 1525 et 1560. Enfin, Catherine de Médicis est, elle-même, duchesse d’Orléans de 1566 à sa mort en 1589. Les divers aspects de leur action politique, culturelle, religieuse ou sociale dans le cadre de leurs duchés ou comtés seront pris en compte.

2 - Une nouvelle compréhension des guerres et des paix de religion (1562-1598), dans une région qui fut un enjeu important de la lutte d’influence entre protestants et catholiques.

Les territoires de l’actuelle région Centre-Val de Loire ont vu naître des communautés protestantes importantes et ont été le théâtre de plusieurs épisodes importants des guerres et paix de religion comme les sièges d’Orléans (1562) et de Chartres (1568), la Saint-Barthélemy à Orléans (1572), le siège de Sancerre (1572-1573) ou le sacre de Henri IV à Chartres (1594). Il s’agit là de quelques jalons d’une histoire qui reste à préciser en relation avec le renouveau des travaux sur les affrontements religieux mais aussi sur la Ligue.

3 - L’analyse de la circulation des idées, des textes, des savoirs et des techniques

Les liens tissés avec le pouvoir royal ainsi que la présence de deux pôles universitaires de renommée nationale et internationale, que sont les universités de Bourges et d’Orléans, ont permis à la région de jouer un rôle privilégié dans les échanges culturels et les innovations techniques qui ont marqué l’Europe de la Renaissance. Il s’agira d’analyser comment les débats et les controverses qui agitaient l’Europe du XVIe s. trouvèrent un écho et des développements dans la région.

4 - Une nouvelle approche de la Renaissance artistique dans ces territoires

A l’ombre des chantiers des grands châteaux de la vallée de la Loire, la région a connu à la Renaissance une effervescence artistique remarquable tant dans ses principales villes que dans ses campagnes. Nobles, clercs et bourgeois y réaménagent leurs résidences ou s’en font construire de nouvelles au goût du jour. La mise en lumière des divers aspects de ce patrimoine permettra d’évoquer les influences plurielles qui façonnèrent un nouveau paysage urbain et marquèrent l’espace rural.

Il est prévu de consacrer une journée à chacun de ses axes.

Modalités de soumission

Les propositions de communication (titre et résumé) sont à envoyer à Christian Renoux (christian.renoux@univ-orleans.fr) avant le 30 mars 2019.

Conseil scientifique

Denis BJAÏ, professeur de littérature française, université d’Orléans.

Didier BOISSON, professeur d’histoire moderne, université d’Angers.

Stéphan GEONGET, professeur de littérature française de la Renaissance, université de Tours

Mark GREENGRASS, professeur émérite d’histoire moderne, université de Sheffield (G.-B.)

Jean-Marie LE GALL, professeur d’histoire moderne, université de Paris I

Corinne LEVELEUX, professeur d’histoire du droit, université d’Orléans

Comité d’organisation

Catherine LANOE, maître de conférences d’histoire moderne, université d’Orléans - POLEN

Nicolas LOMBART, maître de conférences en littérature française de la Renaissance, université d’Orléans – POLEN

Christian RENOUX, maître de conférences histoire moderne, université d’Orléans - POLEN

Gaël RIDEAU, Professeur histoire moderne, université d’Orléans – POLEN

Coordinateur

Christian RENOUX, maître de conférences histoire moderne, université d’Orléans - POLEN

Ce colloque a reçu le label « Viva Léonardo da Vinci, 500 de RenaissanceS » attribué par le Conseil régional Centre-Val de Loire.