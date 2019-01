Les Leçons de Rome - IVe édition

Announcement

Musée des Beaux-Arts de Lyon, 22 mars 2019

Argumentaire

Les Leçons de Rome propose un espace de réflexion et de débat pour quiconque appréhende l’Italie comme laboratoire de recherche architecturale, urbaine et paysagère. Définir l’Italie comme laboratoire suppose d’analyser les contextes de fabrication des politiques urbaines aussi bien que les expériences de projet, les théories comme les pratiques, les héritages et les mutations tout autant que les orientations et les prospectives. En quelques mots, construire un savoir et une culture, mais encore tirer des enseignements et développer des outils opératoires pour appréhender le présent et enrichir les pratiques contemporaines.

Les Leçons de Rome permet chaque année de faire connaître les travaux de recherche en cours ou achevés et de poursuivre le dialogue avec la sphère ultramontaine. Cette rencontre est ouverte aux étudiants, doctorants, enseignants, chercheurs et à tous ceux qui demeurent attentifs à développer des échanges interdisciplinaires au-delà des institutions et des frontières.

Modalités de soumission

Les chercheurs souhaitant contribuer à cette journée sont invités à envoyer leur proposition, comportant un titre, un résumé (environ 200 mots) et une courte biographie, avant le 14 janvier 2019 à benjamin.chavardes@lyon.archi.fr. La langue officielle de la journée est le français, mais les propositions et communications peuvent également être présentées en anglais. Le résultat de la sélection des propositions sera annoncé par mail à partir du 1 février 2019.

Partenaires

Les Leçons de Rome est une journée d’étude organisée en partenariat entre l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon, le LAURE et le musée des Beaux-Arts de Lyon. Cette journée est soutenue par la région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du projet "ROMA-AURA" et bénéficie du label scientifique de l'Université Franco-Italienne.

Sous la direction de

Benjamin Chavardés, Arch. Dr., LAURE-MCC, Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon

Conseil scientifique