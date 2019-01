Faire face aux discriminations

Announcement

Présentation

Ce colloque constitue l’évènement scientifique de clôture du projet de recherche ANR EODIPAR (“Expérience des discrimination, participation et représentation”) coordonné par le collectif DREAM (Discriminations, racismes, engagements et mobilisations). Les premières et troisième journées seront consacrées à la présentation des résultats de l’enquête collective comparative menée dans neuf quartiers populaires en France (Le Blanc Mesnil, Lormont, Mistral à Grenoble, Roubaix, Vaulx-en-Velin, Villepinte) en Angleterre (Londres), au Canada (Montréal) et aux Etats-Unis (Los Angeles) entre 2015 et 2018. Reposant sur 250 entretiens biographiques et l’observation d’une quinzaine de collectifs militants et de dispositifs d’action publique, ces recherches seront discutées par des cherheur.e.s spécialistes de ces questions. La deuxième journée d’étude, ouverte suite à un appel à communication, sera consacrée à la question des formes de disqualification et de répression qui affectent les mobilisations de minorités et issues de quartiers populaires.

Programme

16 janvier 2019

Faire l’expérience des discriminations : Incidences sur les trajectoires et le rapport au politique

Salle Guy Debeyre

9h30 : Introduction - J.-G. Contamin - Doyen de la faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Lille ; J. Talpin, Chargé de recherche au CNRS - CERAPS

9h45-11h15. Centralité des discriminations ethno-raciales et sentiments d’injustice dans les quartiers populaires

Présentation: Julien Talpin (CNRS, Ceraps), Hélène Balazard (ENTPE, Rives)

(CNRS, Ceraps), Hélène Balazard (ENTPE, Rives) Discussion : Patrick Simon (INED)

11h30-13h : Réagir aux discriminations. Entre travail sur soi et résistances discrètes.

Présentation : Guillaume Roux (IEP de Grenoble, Pacte), Alexandre Piettre

(IEP de Grenoble, Pacte), Discussion : Sarah Mazouz (CNRS, Ceraps); Sandrine Rui (Université de Bordeaux, CED)

14h-15h30: Dire “nous” dans les quartiers populaires. Déni de Citoyenneté et identifications collectives.

Présentation: Sümbül Kaya (CNRS, IFEA), Julien Talpin (CNRS, Ceraps)

(CNRS, IFEA), (CNRS, Ceraps) Discussion : Catherine Neveu (CNRS, IAAC) Eric Marlière (Université de Lille, Ceries)

15h45-17h15: L’engagement comme réponse aux discriminations ? Politisations et mobilisations

Présentation: Hélène Balazard (ENTPE, Rives), Anaïk Purenne (ENTPE, Rives), Marion Carrel (Université de Lille, Ceries)

(ENTPE, Rives), (ENTPE, Rives), (Université de Lille, Ceries) Discussion: Elise Palomares (Université de Rouen/DySoLab) et Julie Pagis (CNRS, Iris)

17h15-18h30: Conférence de Cedric Johnson (University of Illinois, Chicago)

Who's Afraid of Left Populism? Anti-policing Struggles and the Frontiers of the American Left

Présidente de Séance : Virginie Guiraudon (CNRS, CEE)

(CNRS, CEE) Discussion : Audrey Célestine (Ceraps, Université de Lille)

18h40-20h : Rendre visible pour mieux lutter : « Regarder le racisme en face » et « Paroles de discriminé.e.s », deux projets militants

Amy Hong ; Marie-Chantal Zinguero

17 janvier 2019

Démobiliser les quartiers populaires. Répression, disqualification et cooptation comme stratégies de gouvernement

Amphi Cassin

Les quartiers populaires sont marqués par des périodes de mobilisation intenses, une dynamique associative et des formes d’auto-organisation réelles. S'ils ne peuvent être perçus comme des déserts politiques, l’action collective y demeure faible, fragmentée, contrainte. Différents facteurs peuvent expliquer ce constat : les ressources limitées des acteurs, les divisions touchant les groupes mobilisés ou des répertoires d’action parfois désajustés. Les stratégies de répression, de disqualification et de cooptation mises en œuvre par les pouvoirs publics jouent également un rôle décisif. C’est du moins l’hypothèse que voudrait mettre en discussion cette journée d’étude, par la mise en perspective de recherches portant sur le rôle des acteurs publics, des institutions et tout particulièrement de l’Etat, dans la domestication des mobilisations issues des quartiers populaires, en France comme ailleurs dans le monde.

9h15: Introduction J. Talpin

9h30-11h15. Disqualifier les mobilisations

Stigmatisation socio-spatiale et démobilisation des mouvements d'habitant.e.s dans les projets de rénovation urbaine, Janoé Vulbeau, (Université Rennes 1, Arenes)

(Université Rennes 1, Arenes) Les stratégies de disqualification des groupes ethniques minorisés dans la participation locale. Une comparaison entre Marseille et Barcelone, Marion Lang , (Université de Saint-Etienne - Triangle)

, (Université de Saint-Etienne - Triangle) Un « barbu » dans le conseil citoyen : Stratégies de disqualification et structuration de l'action publique, Romain Gallart (Université Paris Ouest Nanterre, Lavue)

(Université Paris Ouest Nanterre, Lavue) Typologies étatiques des acteurs de « l’islam de France » Margot Dazey, (Institut Universitaire Européen, Florence)

Discussion : Tim Peace (Université de Glasgow), Julie Sedel (Université de Strasbourg, Sage)

11h30-13h15 - Transformations de l’encadrement des classes populaires

Le gouvernement des (dé)politisations populaires. Variabilité des formes d'encadrement politique des classes populaires et conformation à l'Etat. Lorenzo Barrault-Stella , (CNRS, CSU)

, (CNRS, CSU) Des économies populaires de subsistance encadrées et/ou réprimées; Collectif Rosa Bonheur, (Université de Lille, Clersé)

Une initiative bien encadrée : la création de jardins partagés dans un quartier populaire du Nord de Strasbourg Vincent Lebrou , (Université de Strasbourg, Sage)

, (Université de Strasbourg, Sage) Une association de papiers. Retour sur une (dé)mobilisation à Grigny après les attentats de janvier 2015. Gérôme Truc, CNRS, Cems ; Fabien Truong Université Paris 8, Cresppa

Discussion: Anne Clerval (Université Paris Est, ACP) et Karel Yon (CNRS, Ceraps)

14h30-16h15 - Action publique et pacification des quartiers populaires

La fabrique d’un « besoin de mémoire » dans les quartiers populaires : une canalisation des mobilisations vers le domaine symbolique. Morane Chavanon, (Université Lyon 2, Triangle)

Le développement social urbain dans les HLM : entre substitution et contournement de la mobilisation autonome des habitants Benjamin Leclercq , (Paris 8 - Lavue)

, (Paris 8 - Lavue) L'opacité organisée de l'action policière : une stratégie de démobilisation Magda Boutros, (Université de Northwestern)

"Nouvelles politiques urbaines et transformations sociales : le "désencastrement" d’une mobilisation culturelle populaire à Fort-de-France" Lionel Arnaud, (Sc Po Toulouse/Université Toulouse 3, LaSSP)

Discussion: Vanessa Codaccioni (Université Paris 8, Cresppa) Fabien Jobard (CNRS, Cesdip)

16h30-18h30. Deux sessions en parallèle

Allié.e.s de l’intérieur et brèches dans l’appareil d’Etat

Alliées du quartier ? Trajectoires de femmes engagées dans la politique de la ville. Violette Arnoulet (Université Paris Est-, Laburba)

(Université Paris Est-, Laburba) « Tant qu'ils n'ont pas dit ‘non' on avance ! » : Analyse des tractations entre des agents de l'Etat et des élus locaux pour la mise en œuvre de dispositifs participatifs au sein d'un quartier d'habitat social. Laura GIRAUD (Université de Nice, Ermes)

(Université de Nice, Ermes) Exits et désinvestissements au sein des multiples reconfigurations des Jeunes Arabes de Lyon et Banlieue (1985-1998) Foued Nasri, (Université de Saint Etienne, Triangle)

Discussion : Michel Kokoreff (Université Paris 8, Cresppa)

Demobilizing the ghetto. Repression and Racialization of Protest

What's Left for New Orleans? The 'People's Reconstruction' Meets the Humanitarian-Corporate Complex, Cedric Johnson , University of Illinois Chicago

, University of Illinois Chicago The Rise and Fall of Community in American Urban Politics: Lessons from Cleveland, Michael McQuarrie , London School of Economics

, London School of Economics Homophobia: the new stigma of racialized poor communities (France- USA) Sylvie Tissot, Université Paris 8, CSU-CRESPPA.

Discussion : Aude Lejeune (CNRS, Ceraps)

19h-21h. Table ronde « Quelles convergences face à la répression des mobilisations ?

Théâtre de la Verrière, 28 Rue Alphonse Mercier, 59800 Lille

FUIQP, Ali Rhani (ANRJ, table de quartier du Pile à Roubaix); Adrien Roux (Alliance citoyenne)

Lancement d’un observatoire de la répression associative

Animation: A. Delfini, J. O’Miel et M. Carrel

18 janvier 2019

Lutter contre les discriminations : stratégies, répertoires et changement social

Amphi Cassin

9h30h-10h45: Conférence de Saïd Bouamama (Ifar) - Retour sur 30 ans de luttes de l’immigration et des quartiers populaires

(Ifar) - Retour sur 30 ans de luttes de l’immigration et des quartiers populaires Discussion : Marion Carrel (Université de Lille, Ceries)

11h-13h: Encadrer ou accompagner la lutte ? Les ambiguïtés de l’action publique

Présentation: Samir Hadj Belgacem (Université de Saint-Etienne, Triangle), Angéline Escafré-Dublet (Université Lyon 2, Triangle), Camille Hamidi (Université Lyon 2, Triangle), Julien Talpin (CNRS, Ceraps)

Discussion : Renaud Epstein, (IEP de Saint-Germain-en-Laye) et Sylvie Tissot (Université Paris 8, CSU-CRESPPA)

14h30-16h30: Freins et leviers aux mobilisations collectives

Présentation: Marion Carrel (Université de Lille, Ceries), Sümbul Kaya (IFEA), Anaïk Purenne (ENTPE, Rives), Hélène Balazard (ENTPE, Rives)

(Université de Lille, Ceries), (IFEA), (ENTPE, Rives), (ENTPE, Rives) Discussion : Abdellali Hajjat (Université Paris Ouest, ISP); Michel Kokoreff (Université Paris 8, Crespa)

16h45 - 18h30 - Table ronde - Lutter contre les discriminations avec, dans ou sans les institutions ?

Animation : Fabien Desage (Université de Lille, Ceraps)

(Université de Lille, Ceraps) Bénédicte Madelin et Mohamed Mechmache (Pas sans nous) ; Frédéric Callens (Musée de l'immigration) ; Projet Policité (Vaulx en Velin) ; Emergence 33 et Vivre ensemble l'égalité ; Naji Yahmdi (Adjoint au maire à la ville de Pessac) ; Jessy Cormont (Phare pour l'égalité) ; Moussa Allem (DRJSCS).

Comité scientifique

Marion Carrel (Université de Lille),

Anne Clerval (Université Paris Est),

Vanessa Codaccioni (Université Paris 8),

Jean-Gabriel Contamin (Université de Lille),

Antonio Delfini (Université de Lille),

Andrew Diamond (Sorbonne Université),

Abdellali Hajjat (Université Paris Nanterre),

Fabien Jobard (Centre Marc Bloch),

Sumbul Kaya (Université d'Istanbul),

Michel Kokoreff (Université Paris 8),

Olivier Masclet (Université Paris 5),

Julien O’Miel (Université de Lille),

Guillaume Roux (Université de Grenoble),

Julie Sedel (Université de Strasbourg),

Julien Talpin (Université de Lille),

Sylvie Tissot (Université Paris 8),

Karel Yon (Université de Lille).

Organisation

Organisé par le collectif DREAM

Le collectif DREAM (Discrimination, Racisme, Engagements et Mobilisations) est composé de :

Hélène Balazard,

Marion Carrel,

Angéline Escafré-Dublet,

Virginie Guiraudon,

Samir Hadj Belgacem,

Camille Hamidi,

Sumbul Kaya,

Alexandre Piettre,

Anaïk Purenne

Guillaume Roux,

Julien Talpin

Organisé avec le soutien de : ANR ; CERAPS ; MESHS ; Université de Lille