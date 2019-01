Announcement

Argumentaire

La recherche en langue et littérature françaises connait, depuis un peu plus d’une dizaine d’années, une certaine dynamique. Contexte aidant avec l’instauration de l’EDAF (Ecole doctorale algéro-française relayée par la FEF), la mobilité vers les différentes universités françaises dans le cadre des stages, de la collaboration entre laboratoires algériens et laboratoires français pour l’organisation des colloques, du co-encadrement… ont permis d’ouvrir un champ fertile pour la recherche dans ces domaines. Souvent, les thèmes choisis pour les travaux académiques et les manifestations scientifiques se caractérisent par l’interdisciplinarité; que ce soit dans le domaine de la littérature, celui des sciences du langage ou de la didactique, les frontières disciplinaires classiques ne semblent plus poser de problèmes épistémologiques. Ainsi, découvrons-nous des travaux inédits sur des corpus originaux et à l’apparition et la promotion de certaines nouvelles sous-disciplines.

De la rencontre de ces domaines et de la dynamique que suit la recherche est née l’idée de créer, à travers cette rencontre, un espace de dialogue entre différentes générations de chercheurs dans différentes langues en vue de débattre de l’état des lieux, de l’actualité et des perspectives des recherches en langue et littérature françaises. En ce sens, ce colloque se propose d’ouvrir, à travers les conférences et les communications, le dialogue autour des axes suivants :

L’actualité en sciences du langage: interdisciplinarité, spécialisation et surspécialisation. Les voies de la recherche en littérature. La didactique des langues en contexte universitaire. Neurosciences et apprentissage. La langue française, langue arabe et langue anglaise: contact des langues, transversalité méthodologique et interculturalité. La/les langue(s) face aux défis de la traduction et de l’auto-traduction.

Langues du colloque : Français, Anglais, Arabe

Calendrier et modalités de soumission

Selon l’axe choisi, les propositions de communication de 500 mots maximum sont à soumettre via le formulaire en ligne à l'adresse:

https://www.univ-setif2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=2401:colloque-international-intitule-la-recherche-en-langue-et-litterature-francaises-dans-le-contexte-universitaire-algerien-etat-des-lieux-actualite-et-perspectives&catid=14&lang=fr&Itemid=104

au plus tard le:01erjanvier 2019.

Les réponses du comité scientifique seront communiquées à partir du 31/01/ 2019.

Tenue du colloque: du 03/03 au 04/03/2019.

La publication des actes du colloque est prévue après la tenue du colloque pour les textes retenus après sélection.

Le comité d’organisation tient à préciser que:

Les frais de l’hébergement et de la restauration des communicants sont pris en charge par le colloque.

Aucuns frais d’inscriptions ne sont exigés.

Les frais de transport des communicants ne sont pas à la charge du colloque.

Conférenciers invités

Pr Benaouda LEBDAI (Le Mans Université, France)

Pr Corine MENCE-CASTER (Sorbonne Université)

Pr Nacira ZELLAL (Université Alger 2)

Dr Léda MANSOUR (Université Paris 1 Panthéon, France)

Dr Wafa BEDJAOUI (Université de la princesse NourahBint Abderrahmane, Arabie Saoudite)

Coordinateurs du colloque

Dr Souad BABA SACI-REDOUANE, Dr Naciera BOUBAAYA-BELFAR, Dr Yacine BENABID