Repenser l’aristocratie dans la France capétienne (987-1328)

Announcement

Argumentaire

À la lumière des récents échanges, cet atelier bilingue (français/anglais) se propose de rassembler des chercheurs, quelle que soit leur expérience, travaillant sur les femmes, les hommes, les enfants et les familles de l’aristocratie capétienne, pour discuter de l’état de la question, partager des savoir-faire et encourager la collaboration et le dialogue. L’atelier mettra l’accent sur les questionnements, l’échange et l’exploration de nouvelles idées. Les communications serviront de point de départ pour la discussion, mais le format question-réponse sera évité en faveur d’un plus large échange entre tous les participants. Deux conférences seront données par les invités d’honneur de cet atelier : le Professeur Frédérique Lachaud (Université Paris-Sorbonne) et le Professeur Nicholas Vincent (Université de East Anglia). De plus, une session interactive sur « Les aristocrates dans les archives » sera présidée par Gaël Chénard (Archives départementale de la Vienne). Nous espérons que cet atelier permettra la construction d’un partenariat et d’un réseau durables et dévoués à l’étude de cet important sujet pour l’histoire de l’Europe médiévale.

Les doctorants, jeunes chercheurs et chercheurs confirmés sont invités par cet appel à proposer une communication et à participer à l’atelier. Les propositions devront être écrites pour ne pas dépasser les 10 minutes d’intervention, souligner des approches, des problèmes et des questions relatives à tous les aspects de l’histoire de l’aristocratie dans la sphère capétienne (définie de manière large). Elles devront aussi ouvrir sur une discussion et donc être ouvertes plutôt que de présenter des conclusions définitives.

Les thèmes de chaque session seront définis sur la base de la contribution des participants ; voici une liste non exhaustive des thèmes possibles :

Définir et identifier l’aristocratie

Les sources pour l’histoire de l’aristocratie (chartes, chroniques, lettres, littérature, culture visuelle et matérielle, archéologie)

L’historiographie de l’aristocratie (nouvelles approches et méthodologies incluses)

Les réseaux aristocratiques (parenté, patronage, politique)

L’aristocratie et l’Église – L’aristocratie et la monarchie capétienne.

La base économique de l’aristocratie (la propriété, la richesse, les droits seigneuriaux)

L’aristocratie capétienne à l’extérieur du royaume de France (Angleterre, Ibérie, Sicile, Terre Sainte)

Modalités de soumission

Les propositions (en français ou en anglais) ne devant pas dépasser les 300 mots sont à envoyer à l’adresse capetianaristocracy@gmail.com

au plus tard le 28 janvier 2019.

Nous demandons également aux participants éventuels d’inclure une courte description de leurs thématiques de recherche et de leurs projets actuels.

Organisateurs

Sarah Casano-Skaghammar (Université de Poitiers),

Charlotte Crouch (Université de Reading),

Niall O’Suilleabhain, (Trinity College, Dublin)

Comité Scientifique