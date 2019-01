Announcement

Organisateurs

Bibliothèque Mazarine (www.bibliotheque-mazarine.fr)

Equipex Biblissima (www.biblissima-condorcet.fr)

Prérequis

Enseignement et conférences en français.

Connaissance du latin recommandée.

Engagement : chaque participant présentera ses recherches en s’appuyant sur diaporama ou un poster.

Public visé

Public : jeunes chercheurs en histoire, histoire du livre, histoire de l’art, études littéraires, philosophie, etc. ; chercheurs en humanités numériques et informatique documentaire ; bibliothécaires ou archivistes ; étudiants avancés, doctorants.

Étudiants : français ou étrangers, au moins en Master 2 à la rentrée 2018, ou justifiant d’une expérience de recherche.

Professionnels : cette formation est éligible au titre du Compte personnel de formation (CPF).

Objectifs

Initiation et mise en pratique des méthodologies pour le traitement numérique des sources catalographiques de la première modernité (xvie-xviiie siècles) :

Analyse des documents sources (typologie, structure documentaire et codicologie, conservation et transmission) ;

Annotation et enrichissement de textes numériques bruts ;

Alignement avec des données d’autorité et des métadonnées bibliographiques.

Présentation d’outils d’analyse permettant d’évaluer la pertinence et la qualité des données catalographiques, et leur interopérabilité avec les réservoirs bibliographiques existants.

Exploitation des référentiels et de l’édition électronique des sources catalographiques pour l’histoire des textes, des bibliothèques et des pratiques culturelles, et pour l’accessibilité du patrimoine écrit.

La journée inaugurale introduira les problématiques et objectifs de cette école d’été en replaçant son objet dans le contexte plus général du développement des grandes bibliothèques privées aux XVIe et XVIIe siècles et de l’évolution des formes catalographiques ; elle sera également l’occasion de faire le point sur quelques projets numériques en cours et, pour les participants, de présenter leurs travaux respectifs. Les journées suivantes alterneront des matinées de présentations et des après-midis d’ateliers de mise en œuvre pratique et de manipulations ; les bibliothèques de Richelieu (1585-1642), Michel Le Masle (1587-1662) et Mazarin (1602-1661) serviront d’appui aux exercices. Les participants apprendront à analyser les documents sources pour déterminer la structuration et l’encodage les plus pertinents, et à manipuler les instruments bibliographiques et catalographiques pour identifier les éditions et localiser les exemplaires. Les travaux réalisés en atelier seront mis en perspective avec la chaîne de traitement appliquée dans le cadre de la collection Thecae. La dernière journée permettra d’engager les réflexions sur les exploitations des éditions numériques des catalogues des grandes bibliothèques de cette période.

Programme de la formation

Lundi 8. – Bibliothèques personnelles de la première modernité et humanités numériques : un panorama des projets

9h00-9h30. Accueil et présentation de l’école d’été, par Yann Sordet & Patrick Latour

& 9h30-10h30 : Conférence inaugurale : Collections et collectionneurs de livres au xvii e siècle, par Jean-Marc Chatelain (BnF)

siècle, par (BnF) 10h30-12h00 : Les sources catalographiques des bibliothèques anciennes : typologie, formes, usages, par Yann Sordet (Bibliothèque Mazarine)

(Bibliothèque Mazarine) 12h00-13h00 : Thecae : les catalogues anciens au xxi e siècle, par Anne-Marie Turcan-Verkerk (Equipex Biblissima, EPHE, IRHT)

siècle, par (Equipex Biblissima, EPHE, IRHT) 13h00-14h00 : Pause

14h-15h : La bibliothèque de Richelieu, par François Bougard (IRHT)

(IRHT) 15h-16h30 : La bibliothèque de Charles de Croÿ : valeurs symboliques et précautions méthodologiques, par Pierre Delsaerdt (Université d’Anvers)

(Université d’Anvers) 16h30-16h45 : Pause

16h45-17h30 : La bibliothèque de Gaston d’Orléans, par Aurore Schoenecker (Casa Velasquez)

(Casa Velasquez) 17h30-18h15 : La bibliothèque de Gabriel Naudé, par Fabienne Queyroux (Bibliothèque de l’Arsenal)

(Bibliothèque de l’Arsenal) 18h15-19h30 : Présentation des projets de recherche des stagiaires

Mardi 9. – Structurer et éditer les sources catalographiques

9h30-10h30 : Méthodes et outils pour l’édition structurée, par Pierre-Yves Buard (MRSH de Caen)

(MRSH de Caen) 10h30-12h30 : Encoder des inventaires de livres en TEI : démonstration méthodologiques à partir des projets Mazarin et Richelieu, par P atrick Latour, Laura Lebarbey & Perrine Mesguen (Bibliothèque Mazarine)

& (Bibliothèque Mazarine) 12h30-14h00 : Pause

14h00-18h : Atelier, encadré par Patrick Latour, Laura Lebarbey & Perrine Mesguen (Bibliothèque Mazarine)

Mercredi 10. – Identifier, localiser et enrichir les contenus

9h30-11h : Identifier, décrire & enrichir les contenus : outils bibliographiques, normes et formats pour le signalement des objets imprimés, par Christophe Vellet (Mazarine)

(Mazarine) 11h00-12h00 : Outils bibliographiques, normes et formats pour le signalement des objets manuscrits, par Patrick Latour (Mazarine)

(Mazarine) 12h00-12h30 : Localiser : du repérage au liage, par Patrick Latour et Laura Lebarbey (Mazarine)

et (Mazarine) 12h30-14h00 : Pause

14h00-18h : Atelier, encadré par Patrick Latour, Laura Lebarbey & Perrine Mesguen (Bibliothèque Mazarine)

Jeudi 11. – 4 : Exploiter et valoriser les données

9h30-10h30 : Décor, espaces, mobilier, circulation : les bibliothèques anciennes comme infrastructures, par Yann Sordet (Mazarine)

(Mazarine) 10h35-11h30 : Des matériaux pour l’historien : une lecture politique des bibliothèques de l’âge classique, par Olivier Poncet (École des chartes)

(École des chartes) 11h30-11h45 : Pause

11h45-13h : Bilan et restitutions de l’école d’été par les stagiaires

13h-14h00 : Pause

15h-17h : Visites [programmation en cours]

Modalités d’inscription

Inscription en ligne : https://www.bibliotheque-mazarine.fr/fr/evenements/actualites/ecoledete2019

Sélection sur dossier (Curriculum vitae et courte lettre de motivation). Nombre minimum de participants : 8 - nombre maximum : 12.

Date limite de candidature : 31 mars 2019

Les participants seront avisés du résultat de la sélection par email avant le 1er mai 2019.

Transport, hébergement, restauration : la formation, l’hébergement, la restauration et les visites sont entièrement gratuits pour les participants ; seul le voyage reste à leur charge.

Contact : contact@bibliotheque-mazarine.fr [Obj. : Ecole d’été 2019]