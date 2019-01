La psychologie à l'épreuve du sens

Announcement

Argumentaire

Ce colloque vient interroger le regard que posent les sciences humaines sur l’évolution sociétale, sur l’évolution de l’être humain, et sur le soin en général.

Le rapport au sens est pour nous d’actualité face à l’excès d’individualité qui tend à générer l’idée que les difficultés rencontrées par les sujets peuvent se résoudre sans élaboration et sans repenser les problèmes sociaux actuels. Cette question devient même une injonction paradoxale lorsqu’elle relève de la responsabilité individuelle, lorsque les difficultés sont interprétées en termes de problèmes personnels, de défaut de performance, de résistance au changement, ou même d’inadaptation individuelle. L’action publique est au cœur de ce paradoxe. Alors qu’elle dit se centrer sur le sujet en préconisant la prise en compte de sa singularité, de sa souffrance mais aussi de sa capacité à dépasser ses points de butée, elle néglige l’espace même qui existe entre ces pôles, ainsi que le processus d’actualisation et d’appropriation qui permet à chacun de devenir sujet. Face à ce constat, la question du sens se pose de façon saillante.

En parallèle de ce constat, l’être humain est en recherche permanente de sens. Cette quête se déroule dans de multiples champs et à différents âges : le parcours scolaire, la vie professionnelle et la réorientation, domaine de plus en plus investi par les coachs, la vie conjugale où le sens de la vie à deux est posé, la sphère familiale, mais aussi les loisirs et le temps de la retraite et bien d’autres encore que nous souhaitons aborder pour en saisir quelques enjeux.

Cette quête se complexifie car elle s’accompagne d’un effondrement des institutions et, par- là, du collectif qui portait et soutenait le sujet dans son identité, ses statuts et ses rôles.

Comment la psychologie peut-elle apporter sa contribution pour penser cette problématique et ses dérives ?

Qu’en est–il du sujet qui est confronté à des situations dont le sens lui échappe au point de perdre son sentiment identitaire et d’appartenance.

Programme

Jeudi 7 février 2019

Matinée – Amphi Joseph Vialatoux

Ouverture et Introduction du colloque : Célia VAZ-CERNIGLIA et Thierry MAGNIN

Présidence : Ingrid PLIVARD

Emmanuel GABELLIERI : Psychologie et Philosophie : deux disciplines pour penser la personne comme être relationnel

: Psychologie et Philosophie : deux disciplines pour penser la personne comme être relationnel Discussion et échange avec la salle

Christine PLASSE-BOUTEYRE : Psychologisation et individualisation dans le travail social. Enjeux et difficultés.

: Psychologisation et individualisation dans le travail social. Enjeux et difficultés. Discussion et échange avec la salle

Dominique RENIERS : « Le sens de la clinique »

: « Le sens de la clinique » Discussion et échange avec la salle

Symposium A –K025

Coordonné par Valérie BERTRAND

Laurent SOVET : L’efficacité des interventions psychologiques centrées sur le sens dans les problématiques d’orientation (recherche longitudinale 4 ans).

: L’efficacité des interventions psychologiques centrées sur le sens dans les problématiques d’orientation (recherche longitudinale 4 ans). Discussion et échange avec la salle

Laurence COCANDEAU-BELLANGER, Angel EGIDO et Soazig DISQUAY-PEROT : Rapport au travail des jeunes en transition formation-emploi : les voleurs de sens Discussion et échange avec la salle

Mélanie GAUCHÉ : Exercice d’une mesure de protection d’un majeur par les tuteurs et curateurs familiaux : quels sens dans les relations interfamiliales ?

: Exercice d’une mesure de protection d’un majeur par les tuteurs et curateurs familiaux : quels sens dans les relations interfamiliales ? Discussion et échange avec la salle

Laurence BERNARD-TANGUY : Corps et sens éprouvés par la découverte de Soi

: Corps et sens éprouvés par la découverte de Soi Discussion et échange avec la salle

Symposium B – K026 - Coordonné par Dominique RENIERS

Julio GUILLEN : Souffrance au singulier. Le sujet entre la « discontinuité identitaire » et la multiplicité métaphorique du sens.

: Souffrance au singulier. Le sujet entre la « discontinuité identitaire » et la multiplicité métaphorique du sens. Discussion et échange avec la salle

Brigitte BLANQUET : Le soin psychique à domicile : quels sens ?

: Le soin psychique à domicile : quels sens ? Discussion et échange avec la salle

Margherita MERUCCI : « Il était une fois... » Comment la recherche du sens devient une composante de l’identité du sujet et l’aide à se structurer, à s’adapter, à évoluer ? Discussion et échange avec la salle

: « Il était une fois... » Comment la recherche du sens devient une composante de l’identité du sujet et l’aide à se structurer, à s’adapter, à évoluer ? Discussion et échange avec la salle Céline BORG : « Les voyageurs sans bagage » Comment reprendre le cours de sa vie quand on ne conserve aucun souvenir ?

: « Les voyageurs sans bagage » Comment reprendre le cours de sa vie quand on ne conserve aucun souvenir ? Discussion et échange avec la salle

Vendredi 8 février 2019

Amphi Joseph Vialatoux

Matinée en présence de Roland GORI et Jean-Claude ROLLAND

et Accueil des participants Présidence : Margherita MERUCCI

Table ronde « Le mal à l’épreuve du sens... »

Céline BORG

Célia VAZ-CERNIGLIA

Franck VIOLET

Discussion, Jean-Claude ROLLAND + échange avec la salle

Roland GORI : le sens de la numérisation dans notre société

: le sens de la numérisation dans notre société Discussion et échange avec la salle

12h30 Clôture du colloque

Intervenants

Laurence BERNARD-TANGUY, Enseignant-chercheur en psychologie clinique, UCO

Valérie BERTRAND, Enseignant-chercheur en psychologie sociale, UCLy

Brigitte BLANQUET, Enseignant-chercheur en psychologie clinique, HDR, UCLy

Céline BORG, Enseignant-chercheur en neuropsychologie, HDR, UCLy

Laurence COCANDEAU-BELLANGER, Enseignant-chercheur en psychologie sociale, UCO

Soazig. DISQUAY-PEROT, Enseignant-chercheur en psychologie sociale, UCO Angel EGIDO, Enseignant-chercheur en psychologie sociale, HDR, UCO Emmanuel GABELLIERI, Enseignant-chercheur en philosophie, HDR, UCLy Mélanie GAUCHÉ, Enseignant-chercheur en psychologie cognitive, ICT

Rolland GORI, Professeur émérite de psychologie et de psychopatologie clinique, Aix-Marseille Julio GUILLEN, Enseignant-chercheur en psychologie clinique, Université Catholique de Lille Thierry MAGNIN, Recteur de l’Université Catholique de Lyon

Margherita MERUCCI, Enseignant-chercheur en psychologie, UCLy Christine PLASSE-BOUTEYRE, Enseignant-Chercheur en sociologie, UCLy Ingrid PLIVARD, Enseignant-chercheur en psychologie sociale, UCO

Dominique RENIERS, Enseignant-chercheur en psychologie clinique, HDR, Université Catholique de Lille

Docteur Jean-Claude ROLLAND, Psychanalyste, membre de l’APF

Laurent SOVET, Enseignant-chercheur en psychologie différentielle, Université Paris Descartes

Célia VAZ-CERNIGLIA, Enseignant-chercheur en psychologie, UCLy

Franck VIOLET, Enseignant-chercheur en droit, HDR, UCLy

Comité d’organisation

GIRP (Groupe interdisciplinaire de recherche en psychologie de l’UCLy)

Valérie BERTRAND,

Brigitte BLANQUET,

Céline BORG,

Margherita MERUCCI,

Christine PLASSE-BOUTEYRE,

Célia VAZ-CERNIGLIA.

Comité scientifique

FIRP (départements de psychologie des Universités Catholiques d’Angers, Lyon, Lille, Toulouse)