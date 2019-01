Sartre et la praxis

Announcement

Présentation

L’objectif de cette journée est de faire le point des recherches récentes sur le « dernier Sartre » en centrant la perspective sur la notion de la praxis dans les deux tomes de la Critique de la raison dialectique et dans certains des écrits accompagnant leur rédaction dans les décennies 50-60. Les différentes communications proposées, philosophiques et littéraires, aborderont plusieurs problèmes et aspects de la praxis dialectique de l’existence dans ses dimensions individuelles, collectives, sociales et historiques. La praxis est en effet le coeur et le vecteur de la dialectique comme mouvement tout à la fois d’intégration et de désintégration des actions individuelles. Les retours sur l’être-de-classe, le pratico-inerte, le groupe en fusion et le « cas Flaubert », entre autres, permettront de s’interroger sur l’achèvement et les ultimes ruptures du projet philosophique sartrien. Ce qui permettra également d’appréhender la façon dont ces concepts peuvent éclairer des phénomènes contemporains.

Programme

Horaires : 9.30-18.00

9.30 : Accueil des participants

9.45 : Présentation de la journée d’études

10.00 : Pierre Guénancia, « L’indépassable conflit de l’individuel et du commun »

Pause : 10h45-11h00

11.00 : Arnaud Tomès , « Penser le collectif avec Sartre »

11.45 : Hervé Oulch'en, « La crainte des foules : perspectives sartriennes »

12.30 : Pause déjeuner

14.00 : Alexis Chabot , « Flaubert contre la praxis. L'Idiot de la famille, un traité de l'impuissance volontaire »

14.45 : Hadi Rizk, « La rareté : de la possibilité de l'Histoire à son impossibilité, et vice versa »

Pause : 15.30-15.45