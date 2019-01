Announcement

Présentation

Le colloque "Trans-mission : Creacion e ibridacion dins lo domeni d’òc" organisé par les Jeunes Chercheurs en Domaine Occitan (JCDO) se tiendra le 29 mars 2019 à l’Université de Toulouse Jean Jaurès. Cette initiative a vocation à créer un espace de rencontre, d’échange et de mise en relation entre les jeunes chercheurs dont l'activité de recherche touche au domaine occitan; elle permettra d'ailleurs d’officialiser la relation institutionnelle entre l’AIEO et les JCDO.

Cette Journée d'Étude sera placée sous la thématique de la transmission, sous toutes ses formes, et en particulier via deux canaux : la création et l’hybridation.

Une thématique suffisamment large a été choisie afin de toucher des chercheurs d’horizons divers : spécialistes de la littérature médiévale, moderne ou contemporaine, linguistes, sociolinguistes, spécialistes de l’histoire médiévale, moderne ou contemporaine, musicologues, anthropologues, sociologues. Une place importante sera dédiée aux échanges : chaque communication durera vingt minutes et sera suivie d’une discussion de dix minutes avec le public.

Pour orienter vos communications, nous vous proposons une liste d’axes de recherche :

Adaptations / Traductions / Réécritures

Architecture / Epigraphie / Iconographie

Collectage et collecteurs- Didactique et transmission des savoirs

Forgeries littéraires et impostures

Identité des auteurs : noms et pseudonymes

Interdisciplinarité

L’ère du numérique

Plurilinguisme et mimétisme linguistique / Pan-occitanisme linguistique et géographique

Recréation d’une oeuvre / Mélange des genres

Restauration et transmission du patrimoine

Transmission et supports de transmission de l’oeuvre dans l’espace et le temps

Modalités de participation

L’appel à communication s’adresse aux étudiants de Master, aux doctorants et aux docteurs ayant soutenu leur thèse depuis cinq ans au maximum. La date limite pour soumettre les propositions de communication est fixée

au 31 janvier 2019.

Elles seront envoyées à l’adresse électronique: joverecerca@gmail.com.

Les communications peuvent être en occitan ou dans n’importe quelle langue romane. Pour répondre à cet appel, il vous sera demandé d’envoyer un court exposé biographique suivi d’un résumé de l’intervention (2000 caractères pour l’ensemble). L’annonce des propositions retenues sera faite le 1er février.

Comité scientifique

Le comité scientifique sera composé de quatre membres de l’AIEO, dont la présidente, et de quatre jeunes chercheurs :

Rosa Medina Granda - Présidente de l’AIEO - Linguistique

Jean-Yves Casanova - Littérature contemporaine

Jean-François Courouau - Littérature moderne

Wendy Pfeffer - Langue et Littérature médiévales

Alice Champollion - Linguistique

Marine Mazars - Littératures médiévale et moderne

Cécile Noilhan - Littérature contemporaine

Camilla Talfani - Linguistique et Géolinguistique médiévales

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la page Facebook (Joves Cercaires en domeni occitan) ou nous écrire à joverecerca@gmail.com .