Announcement

Apresentação

O Leituras dos girassóis é um clube de leitura que promove discussões sobre romances que visibilizam a questão migratória. Em 2019, conversaremos sobre Partir, de Tahar Ben Jelloun, em fevereiro; sobre O caçador de autógrafos, de Zadie Smith, em maio; sobre Sangue no olho, de Lina Meruane, em agosto; e sobre Vidas provisórias, de Edney Silvestre, em outubro.

As discussões são virtuais e são uma iniciativa do Leituras do contemporâneo, um projeto de extensão coordenado pela Profa. D.ra Giselle Ribeiro, atuante na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Brasil). Para mais informações sobre o evento, consulte o blog: https://leiturasdosgirassois.wordpress.com/. Participe!

O que?

O Leituras dos girassóis é um clube de leitura que promove discussões de textos literários que visibilizam a questão do deslocamento humano, enfocando, particularmente, dinâmicas migratórias. É uma atividade que integra o projeto de extensão “Leituras do contemporâneo”, coordenado pela Profa. Dra. Giselle Ribeiro, docente no Instituto de Humanidades e Letras da Unilab (Campus dos Malês).

Agenda de encontros:

Partir, de Tahar Ben Jelloun (16/02/2019, sábado, às 17h)

O caçador de autógrafos, de Zadie Smith (em 05/2019)

Sangue no olho, de Lina Meruane (em 08/2019)

Vidas provisórias, de Edney Silvestre (em 10/2019)

Inscrição

não há.

Pré-requisito: a leitura prévia do livro indicado e disponibilidade para conversar sobre ele com desconhecidos.

Local: Google Hangouts.

Mais informações em: https://leiturasdosgirassois.wordpress.com/