Announcement

Présentation

Une journée 1/2 intitulée "20 ans de recherche, 20 ans d'action sur la décroissance urbaine : rétrospectives et perspectives" se tiendra les 25 et 26 janvier prochains. Cette manifestation vient clôturer un séminaire conjoint entre l'ENS et l'EHESS portant sur les villes en décroissance organisé par Emmanuèle Cunningham Sabot, Marie-Vic Ozouf-Marignier, Beatriz Fernandez et Sarah Dubeaux. Elle a pour objectif aussi bien de revenir sur les évolutions et avancées de la recherche européenne et française grâce à l'intervention de nombreux chercheurs internationaux et français mais également de faire un point sur les modalités d'interventions opérationnelles passées et en cours à travers une table-ronde de professionnels.

Inscriptions

Attention, l'inscription est gratuite mais obligatoire à partir de ce lien :https://framaforms.org/participation-je12-ensehess-1546262242

Programme

Vendredi 25 janvier

14h-17h00

Introduction des journées

Retours sur 20 ans de recherche en décroissance urbaine : regard rétrospectif et nouvelles perspectives en Allemagne et en Europe

Discutante : Pr. Emmanuèle Cunningham Sabot , Ecole normale Supérieure

, Ecole normale Supérieure Dr. Annegret Haase (Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ)

(Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ) Dr. Manuel Wolff (Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ ; Humboldt Universität zu Berlin)

Samedi 26 janvier

9h30 : Mot d’accueil : Pr. Emmanuèle Cunningham Sabot, Ecole normale Supérieure

10h-12h00

Mesure et analyse d'un phénomène multiforme

Discutant(e) MCF. Beatriz Fernandez, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, UMR Géographie-cités

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, UMR Géographie-cités Dr. Manuel Wolff (Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ ; Humboldt Universität zu Berlin)

(Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ ; Humboldt Universität zu Berlin) MCF Sophie Baudet-Michel (Université Paris 7 Diderot, UMR Géographie-cités)

(Université Paris 7 Diderot, UMR Géographie-cités) Pr . Anne Bretagnolle (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR Géographie-cités)

(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR Géographie-cités) Pr. Sylvie Fol (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR Géographie-cités)

(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR Géographie-cités) Paul Gourdon (Doctorant en géographie ; Université Paris 1 - UMR Géographie-cités)

13h-15h00

Des alternatives à la décroissance urbaine ?

Discutant(e) Pr. Marie-Vic Ozouf-Marignier, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, UMR Géographie-cités

MCF Yoan Miot (Ecole d’Urbanisme de Paris, LATTS)

(Ecole d’Urbanisme de Paris, LATTS) Dr. Anne Albert-Cromarias (ESC Clermont-Ferrand)

(ESC Clermont-Ferrand) Dr. Max Rousseau (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rabat, CIRAD, Art-dev)

15h-17h00

De l'analyse à l'action : table ronde de clôture