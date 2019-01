La Chine en Méditerranée

Announcement

Argumentaire

Rachat de ports ou d’entreprises énergétiques, redéploiement de la route de la Soie, proposition d’un plan de paix dans le conflit israélo-palestinien, la politique chinoise en Méditerranée est souvent analysée à l’aune de l’émergence d’un nouvel acteur faisant preuve d’activisme dans la région. Elle fait l’objet de beaucoup de fantasmes. Le mégaprojet « Belt and Road Initative » (BRI) lancé par le Président chinois Xi Jin-Ping en 2013 suscite bien des attentions et des spéculations. Si le projet est impressionnant par son ampleur, les dynamiques sociospatiales qu’il implique ne sont pourtant pas forcément nouvelles.

L’objectif de ce numéro est d’étudier les modalités différenciées de la présence chinoise sur les deux rives de Méditerranée.

Il s’agit de développer une réflexion tant sur la mondialisation par le bas (ou la mondialisation discrète) que par le haut et les velléités d’institutionnalisation de la route de la Soie. D’un côté le projet BRI, qui repose essentiellement sur la puissance de l’appareil d’Etat chinois, de l’autre, les itinéraires commerciaux et les places marchandes constitués par les acteurs « du bas », entrepreneurs transnationaux circulant entre les différentes places du commerce transnational qui se sont développées depuis les deux dernières décennies. Il s’agit non seulement d’articuler les dynamiques commerciales et territoriales à diverses échelles, mais aussi de saisir les répercussions économiques, géographiques ou sociales potentielles de cette « nouvelle » route de la soie voulue par l’État chinois.

L’ambition du numéro est également d’interroger la présence chinoise en Méditerranée au-delà de sa dimension socio-économique et d’analyser l’engagement ou le désengagement géopolitique. Le numéro interrogera notamment la manière dont le Maghreb et le Moyen Orient est conceptualisé dans la diplomatie chinoise et les politiques chinoises à l’égard des conflits et guerre majeurs de la région : le conflit israélo-palestinien, la guerre au Yemen, et la guerre en Syrie.

Le numéro ambitionne de valoriser des analyses aux échelles variées – du local au transnational en passant par le régional– et les comparaisons tant diachroniques et synchroniques. Les dimensions économiques, politiques et humaines (migrations circulantes) de la présence chinoise en Europe du Sud, au Maghreb et au Moyen-Orient et les phénomènes de co-présence (Les Méditerranéens en Chine) seront au centre de la réflexion.

Coordinateurs du numéro

Saïd Belguidoum (Maître de conférence, CNRS-IREMAM, Aix-Marseille Université)

Farida Souiah (Chercheuse en postdoctorat, CNRS-LAMES, Aix-Marseille Université),

Contact : farida.souiah@gmail.com & said.belguidoum@wanadoo.fr

Calendrier

Publication du numéro en juin 2019

Date d’échéance de soumission des propositions : 4 février 2019

Date d’échéance de soumission des articles : Début avril 2019.

Format des articles : 25 000 à 30 000 signes espaces compris

