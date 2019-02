Des pédagogues de l’éducation spécialisée à l’éducation inclusive

Announcement

Argumentaire

L’histoire des pédagogues en France et à l’étranger a déjà été envisagée par plusieurs laboratoires et chercheurs (Avanzini, 1996 ; Houssaye, 2002 et 2007 ; Mutuale et Weigand, 2011 ; Meirieu, 1994 ; Hameline 1986/2000). Notre projet s’inscrit dans cette ligne de travail. Sa particularité est aussi de mettre en évidence des pédagogues peu connus et qui ont œuvré à la prise en compte et en charge de l’enfance dite « anormale » ou à la marge de la société. Nous entendons donc rechercher parmi les pédagogues de l’éducation spécialisée, ceux et celles qui se sont préoccupés de différentes situations de l’enfance : l’enfance retardée, l’enfance inadaptée, l’enfance difficile, l’enfance pauvre, l’enfance abandonnée. Depuis Edouard Seguin jusqu’à Janusz Korczak, en passant par Carl Rogers et Alexander Sutherland Neill, nous voulons répertorier sur plusieurs continents et siècles les pédagogues qui se sont impliqués pour s’occuper de l’autre dans sa singularité et au sein d’un collectif.

Ce colloque s’inscrit dans un projet de recherche du département d’éducation inclusive en collaboration avec le cycle des études doctorales de l’ISP-Faculté d’éducation de l’Institut Catholique de Paris et entend donc bien rapprocher et faire dialoguer les acteurs de la recherche, de la pédagogie et de la formation.

Il s’agira de montrer quelles motivations et sensibilités ont pu être développées par des éducateurs confrontés à la souffrance de l’enfance et à des conditions de vie difficiles. Ce n’est donc pas tant le rapport au savoir qui nous intéresse, que surtout de comprendre de quelle manière le (la) pédagogue entre en relation avec l’autre et les pédagogies et attitudes qu’il (elle) initie pour permettre à la personne en situation de vulnérabilité de se réaliser pleinement et de trouver une place dans la société. La dimension d’accompagnement de la personne, pour faire en sorte qu’elle puisse participer à une culture commune et se construire au sein de la communauté humaine, est donc une entrée privilégiée pour ce colloque.

Pour chaque pédagogue, nous retiendrons des propositions qui seront soit plus théoriques, soit plus pratiques. Une entrée théorique et critique sera présentée par un chercheur en sciences humaines et plus précisément en sciences de l’éducation, spécialiste de la recherche en pédagogie. Il s’agit de présenter le (la) pédagogue sous l’angle de l’accompagnement de l’autre, de sa posture pédagogique face aux difficiles conditions en le rapprochant du contexte historique et éducatif. La deuxième entrée est une orientation pratique et pédagogique actuelle et est présentée par un-e praticien-ne, enseignant-e et/ou formateur-rice. Elle veut mettre en évidence l’héritage de chaque pédagogue dans la pratique pédagogique actuelle et ce qui est mis en œuvre sur le terrain.

Une liste des pédagogues potentiels a déjà été établie, elle recouvre 26 pédagogues[1] classés en cinq catégories. Cette liste n’est pas exhaustive, bien au contraire et les contributeurs-rices peuvent proposer d’autres pédagogues en dehors de cette liste en expliquant quelle catégorie de l’enfance ils intègrent.

Modalités du colloque

Le colloque s’organisera en trois jours (selon le nombre de propositions retenues) et couvrira cinq situations de l’enfance : retardée, inadaptée, difficile, pauvre et abandonnée. Il donnera lieu à l’édition d’un ouvrage collectif. Aussi il sera demandé aux contributeurs de penser leur communication en ayant commencé à écrire leur article (d’une dizaine de pages maximum), car il s’agit de venir discuter de sa proposition d’article avec l’ensemble des contributeurs de l’ouvrage collectif.

Co-responsables du colloque :

Dr. Séverine Parayre, maître de conférences et directrice du département d’éducation inclusive à l’ISP-Faculté d’éducation, Institut Catholique de Paris, s.parayre@icp.fr

Pr. Augustin Mutuale, professeur et directeur du cycle des études doctorales, à l’ISP-Faculté d’éducation, Institut Catholique de Paris, a.mutuale@icp.fr

Discutant et grand témoin du colloque : Pr. Guy Berger, professeur émérite en sciences de l’éducation de l’université de Paris 8

Modalités pour déposer une proposition

Les propositions sont à envoyer à : Séverine Parayre : s.parayre@icp.fr

Date limite d’envoi de proposition (1500 caractères espaces compris) : 25 février 2019

Évaluation des propositions

Les conférenciers seront choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine. Nous leur demandons de nous envoyer leur proposition, que nous évaluerons selon la concordance avec notre projet, l’originalité et la qualité scientifique. Un comité scientifique restreint décidera du choix des conférenciers.

Les propositions seront évaluées sur les critères suivants :

Concordance avec le projet : présentation de la figure pédagogique étudiée et l’axe privilégié : théorique ou pratique.

Originalité : présentation du ou de la pédagogue sous un angle différent de ceux qui existent déjà.

Qualité scientifique : références mobilisées, explication de la démarche, qualité de la réflexion développée et de la présentation.

Comité scientifique

Pr. Britt-Mari Barth, professeur émérite de l’Institut Catholique de Paris

Pr. Guy Berger, professeur émérite de l’université de Paris 8

Pr. Viviane Bou Sreih, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban

Dr. Alicia Garcia, Universidad Complutense de Madrid, Espagne

Dr. Henri-Louis Go, Université de Lorraine

Pr. Martine Janner-Raimondi, Université de Paris 13

Dr. Bérengère Kolly, Université de Paris-Est Créteil

Pr. Lucia Martinez-Moctezuma, Université autonome de l’État de Morelos, Mexique

Pr. François Moog, Institut Catholique de Paris

Pr. Augustin Mutuale, Institut Catholique de Paris

Dr. Séverine Parayre, Institut Catholique de Paris

Pr. Fred Poché, Université Catholique de l’Ouest

Dr. Xavier Riondet, Université de Lorraine

Pr. Sylvain Wagnon, Université de Montpellier

Pr. Gabrièle Weigand, Université de Karlsruhe, Allemagne

